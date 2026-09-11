Das Team der Stadtbibliothek Koblenz und Evelyn Dörper laden am Dienstag, 15. September, alle Kinder im Alter von 12 bis 36 Monaten herzlich zu den „Büchermäusen“ ins Forum Confluentes ein.

In einer kleinen Gruppe von maximal zwölf Kindern, jeweils in Begleitung eines Erwachsenen, werden gemeinsam Bücher, Spielzeuge, Lieder und Reime entdeckt. Ergänzt wird das Programm durch eine kleine Bastelaktion. Dieses Mal dreht sich alles rund um das Thema Herbst.

In entspannter Atmosphäre bietet das Treffen Raum zum gemeinsamen Entdecken und zum Austausch und unterstützt dabei spielerisch die sprachliche Entwicklung der Kinder.

Die „Büchermäuse“ treffen sich einmal im Monat, jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr, im 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek Koblenz. Die Teilnahme ist kostenlos und Bibliotheksmitgliedern mit gültigem Ausweis vorbehalten. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde.