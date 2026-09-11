OB Einig besucht AOK-Präsenz in der Mittelstraße 9

Die AOK-Investition ist ein klares Bekenntnis zu Neuwied und den Menschen, die dort leben. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland setzt auch weiterhin auf die persönliche Betreuung in den über 30 Kundencentern an Rhein, Nahe, Mosel und Saar. In gut erreichbarer Nähe erleben die Versicherten die AOK-Kompetenz für ihre Gesundheit – so auch in der neuen Geschäftsstelle in Neuwied. Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich gratulierten kürzlich beim Vor-Ort-Termin mit der AOK-Selbstverwaltung persönlich zur Eröffnung.

„Es ist für alle Beteiligten hervorragend, dass wir unseren Versicherten optimale, zeitgemäße Beratungsmöglichkeiten bieten können“, sagt Udo Hoffmann, Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse. Die Freude ist verständlich: Das neue, großzügige Kundencenter in Neuwied präsentiert sich auf rund 900 Quadratmetern als offener, lichtdurchfluteter Raum. Schon dieser Eindruck ist ein herzlicher Willkommensgruß für alle Besucherinnen und Besucher.

Die Anwesenden konnten sich selbst überzeugen: Barrierefrei ist es für Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrende erreichbar. Von Vorteil ist auch die direkte Erreichbarkeit von Ärzteschaft, Apotheke sowie weiteren Gesundheitseinrichtungen. Zugleich wird allen gesetzlichen Erfordernissen des Datenschutzes, vor allem aber den individuellen Bedürfnissen der Versicherten Rechnung getragen.

„Die AOK ist ohne Frage ein beachtlicher Frequenzbringer. Mit ihren ansprechenden, modern gestalteten Räumen belebt sie einen Leerstand neu und bietet darin diskrete, persönliche Beratung. Gerade in Zeiten zunehmend digitaler Angebote und komplexer werdender Versicherungsfragen schätzen viele Menschen diese kompetente Beratung vor Ort. Für unsere Innenstadt ist die neue AOK-Geschäftsstelle ein großer Gewinn“, erläutert Einig.

„Gesundheit ist eine persönliche Angelegenheit, da sollte jede und jeder darauf fest vertrauen können, dass die Anliegen in einer wohltuenden Atmosphäre vertraulich besprochen werden können“, erläutert Hoffmann. So beispielsweise mit dem Schwerpunkt auf diskreter Beratung und guter Arbeitsatmosphäre sowie nachhaltiger Gebäudestruktur. Kundinnen und Kunden profitieren gemeinsam mit der Belegschaft von den zeitgemäßen Gegebenheiten. Denn die Gesundheitskasse gestaltet gesunde Arbeitsbedingungen mit dem Ziel, die Beschäftigten stets zu stärken, weil sie das Herz der AOK sind.

Zum Bild: Neuwieds Citymanagerin Michaela Ullrich und Oberbürgermeister Jan Einig trafen beim Besuch der neuen AOK-Geschäftsstelle Carsten Reusch, Udo Hoffmann und Stefan Mohr von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland sowie Ralf Winn vom Wirtschaftsforum Neuwied.

(Foto: Melanie Lange