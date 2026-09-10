Rheinland-Pfalz. Er ist sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen bekannt: Der kleine blaue Elefant aus der „Sendung mit dem Elefanten“. Zusammen mit dem Hasen vermittelt er dort Lach- und Sachgeschichten – und jetzt in Rheinland-Pfalz auch erste Programmierkenntnisse für den Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter. Möglich ist dies durch eine Kooperation zwischen dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ), dem WDR und SWR, die jetzt gestartet ist. Vermittelt wird das medienpädagogische Angebot des WDR über teilnehmende öffentliche Bibliotheken in Städten und Gemeinden.

Elefant und Hase begleiten die Kinder dabei, auf spielerische Weise das Programmieren zu erlernen. Herzstück ist die „Wenn-Dann-Maschine“, ein Lernspiel innerhalb der Elefanten-App. Darüber werden in vier Leveln mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen grundlegende Prinzipien des Programmierens vermittelt. Die meisten Spiele funktionieren auch ohne Tablet und können auf die individuellen Bedürfnisse zusammengestellt werden. Zudem gibt es Begleitmaterial für Eltern und pädagogisches Fachpersonal.

Öffentliche Bibliotheken sind im Projekt Multiplikatoren und zugleich Orte des Lernens und Erlebens. Sie können sich im Vorfeld in Schulungen mit dem Projekt vertraut machen, die vom 21. bis 23. September 2026 angeboten werden.

Ab Herbst können Kinder in den teilnehmenden Bibliotheken dann die Welt des Programmierens entdecken. Sie erlernen dabei auch Kompetenzen, um Probleme zu lösen, im Team zusammenzuarbeiten sowie Symbole zu verstehen. Neben mathematisch-logischem Denken wird auch die Sprachentwicklung unterstützt. – Alles Kompetenzen, wie sie sowohl in der Schule als auch im Alltag benötigt werden.

„Neben der Leseförderung ist uns die frühkindliche Medienbildung ein großes Anliegen. Daher freue ich mich sehr über diese gemeinsame Kooperation mit dem WDR und SWR“, betont Hans-Günter Scheer, Leiter des Landesbibliothekszentrums. „Damit unterstützen wir Öffentliche Bibliotheken dabei, Kindern frühzeitig digitale Kompetenzen sowie Handlungsfertigkeiten zu vermitteln und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Bibliotheken sind Orte der Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, und so steht das ‚Programmieren mit dem Elefanten‘ allen Kindern offen, unabhängig vom sozialen Hintergrund und Einkommen der Eltern.“

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Wer die digitale Welt verstehen will, sollte ihre Grundlagen früh kennenlernen. Mit dem ,Programmieren mit dem Elefanten‘ ermöglichen wir genau das: spielerisch, einfach für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren. Bibliotheken sind dafür die idealen Partner. Sie bringen Menschen zusammen, eröffnen Chancen und stärken Bildung. Es macht mich stolz, dass unser Projekt nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen jetzt auch Rheinland-Pfalz erreicht.“

SWR-Intendant Kai Gniffke: „Medienbildung gehört in Grundschulen und Kindergärten und eben nicht nur in die Oberstufe. Wenn Kinder soziale Medien verstehen und kritisch nutzen sollen, dann können sie nicht früh genug lernen, wie diese funktionieren. Es tut gut, dass WDR und SWR dafür ihre Kräfte bündeln.“

„Programmieren mit dem Elefanten“ ist sowohl für die Kinder als auch für die beteiligten Bibliotheken kostenfrei. Angesetzt ist das Projekt zunächst bis Mitte 2027. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurde es bereits erfolgreich durchgeführt.

Weitere Informationen unter: s.rlp.de/elefant