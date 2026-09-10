„Für den Standort Löhrstraße engagieren“

Die Zukunft des Warenhauses Galeria in der Löhrstraße ist weiterhin nicht geklärt. Die Koblenzer Landtagsabgeordnete und Stadträtin Anna Köbberling hat sich daher am Montag mit Beschäftigten von Galeria, Tanja Haller und dem Betriebsratsvorsitzenden Mario Voci, über die aktuelle Situation und die drohende Schließung des Warenhauses ausgetauscht.

Die möglichen Auswirkungen sorgen bei den mehr als 60 Beschäftigten für große Unsicherheit. Nach Einschätzung der Arbeitnehmervertretung fehlt es bislang an ausreichenden Informationen über die weiteren Pläne und die Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Für die Beschäftigten geht es ganz konkret um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft. Sie brauchen deshalb schnell mehr Klarheit“, erklärte Anna Köbberling. „Es ist wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die weiteren Planungen einbezogen werden.“

Bei ihrem Besuch ging es auch um die Bedeutung des Standorts für die Koblenzer Innenstadt. Ein möglicher Wegfall von Galeria würde einen weiteren großen Leerstand in der Löhrstraße bedeuten und damit die Entwicklung der Stadtmitte zusätzlich belasten.

„Die Löhrstraße darf gegenüber der Altstadt nicht weiter ins Hintertreffen geraten. Ein weiterer großer Leerstand wäre für die Innenstadtentwicklung ein schlimmer Rückschlag“, so Köbberling. „Ich nehme deshalb auch den Wunsch der Beschäftigten mit, dass sich die Stadt stärker für den Standort Löhrstraße engagiert. Damit die Stadtmitte attraktiv bleibt, brauchen wir die Koordination von Stadt, Eigentümern, Handel und Politik.“