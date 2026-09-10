Die Stadt Idar-Oberstein vergibt jährlich einen Förderpreis für Kunst und Kultur. Vorschläge für die Vergabe des Kulturpreises 2026 können noch bis Ende September von allen natürlichen Personen eingereicht werden.

Seit 2002 vergibt die Stadt Idar-Oberstein jährlich den Förderpreis für Kunst und Kultur. Er ist mit 2.500 Euro dotiert, das Preisgeld wird von der Kreissparkasse Birkenfeld gesponsert. Ziel des Förderpreises ist die Unterstützung und Initiierung der unterschiedlichsten künstlerischen und kulturellen Aktivitäten und Sparten. Er kann sowohl für herausragende künstlerische Leistungen als auch für besondere Verdienste bei der Heranbildung von Nachwuchskünstlern verliehen werden. Der Preis soll vorrangig an Einzelpersonen und Gruppen aus Idar-Oberstein vergeben werden.

Die Förderrichtlinien für die Verleihung des Kulturpreises sehen vor, dass Nominierungen nur durch Einzelpersonen erfolgen können. Vorschläge von Vereinen, Parteien, Institutionen oder ähnlichen Organisationen werden nicht berücksichtigt. Vorschläge für die Verleihung des Kulturpreises können bis zum 30. September 2026 eingereicht werden. Dabei handelt es sich um eine Ausschlussfrist, das bedeutet, später eingereichte Vorschläge dürfen ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt für anonym eingereichte Vorschläge, auch eine Nominierung früherer Preisträger ist nicht zulässig.

Nach der Einreichungsfrist prüft das Kulturamt die Zulässigkeit der Vorschläge und leitet sie an die Jury weiter. Dieser gehören der Oberbürgermeister, die Mitglieder des Kulturausschusses sowie jeweils ein Vertreter des Sponsors sowie der Preisträger der letzten drei Jahre an. Außerdem werden die zulässigen Vorschläge veröffentlicht und die Vorgeschlagenen kurz vorgestellt. Anschließend wählt die Jury in einer nichtöffentlichen Sitzung den Preisträger.

Die Vorschläge für die Verleihung des Kulturpreises können in einem verschlossenen Umschlag mit dem Kennwort „Kulturpreis“ bei der Stadtverwaltung, Georg-Maus-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, eingereicht werden. Die kompletten Förderrichtlinien sowie die bisherigen Preisträger sind auf der städtischen Internetseite unter www.idar-oberstein.de/kulturpreis zu finden.