Wie können die Erfahrungen des vergangenen Jahrhunderts Orientierung für die Herausforderungen der Gegenwart geben? Dieser Frage widmet sich die Lesung „Erinnern heißt Handeln – Mein Jahrhundertleben für Demokratie und Menschlichkeit“ mit dem Co-Autor des Buches, Lutz Kliche am Dienstag,15. September 2026, um 19.30 Uhr im Saal der Pallottikirche

Vallendar/Koblenz. Im Mittelpunkt steht das bewegte Leben der Journalistin Ruth Weiss, die 2024 ihren 100. Geburtstag feierte und im September 2025 verstarb. Als Kind floh sie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland, erlebte später die Apartheid in Südafrika und arbeitete unter anderem in London und Köln. Aus diesen Erfahrungen entwickelte sie einen wachen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen und warnte eindringlich vor Intoleranz, Ausgrenzung und dem Vergessen der Geschichte.

Ihr letztes Buch verbindet persönliche Erinnerungen mit einer Analyse aktueller Herausforderungen und einer hoffnungsvollen Vision für die Zukunft. Besonders junge Menschen ermutigt Ruth Weiss darin, sich aktiv für Demokratie, Menschenrechte und ein respektvolles Miteinander einzusetzen.

Lutz Kliche war langjähriger Wegbegleiter und Berater von Ruth Weiss sowie Co-Autor des Buches. Er gibt an diesem Abend persönliche Einblicke in das Leben und Denken einer außergewöhnlichen Frau, deren Botschaft heute aktueller denn je erscheint.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos online: https://www.haus-wasserburg.de/veranstaltungen/erinnern-heisst-handeln2.html?id=1