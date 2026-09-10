Praxiswissen und Selbsterfahrung im Rathaus Koblenz

Wie kann ich meine individuelle Veranstaltung inklusiver gestalten? Antworten darauf bietet der Zertifikatskurs „Ansprechperson für Inklusion auf Veranstaltungen“. Er wird im Rahmen des Projekts „FairWeg – Fairanstalten für alle“ von der Lokalen Agenda 21 Trier durchgeführt. FairWeg wird von der Aktion Mensch gefördert und kooperiert mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend.

Am 19. Oktober ist die Kursreihe erstmals mit dem Modul Hören im Rathaus Koblenz. Eine Besonderheit des Kurses ist die Verbindung von Fachwissen und praktischer Erfahrung. In einer Selbsterfahrung können die Teilnehmenden hautnah erleben, wie sich bestimmte Höreinschränkungen im Alltag anfühlen und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Als Referentin wird Andrea Becker, Dozentin für deutsche Gebärdensprache und selbst Trägerin eines CI, vor Ort sein.

Der Zertifikatskurs umfasst vier ganztägige Module zu den Themen Bewegen, Sehen, Hören und Neurodiversität. Hier berichten Expert:innen in eigener Sache aus erster Hand von auftretenden Barrieren und Möglichkeiten, diese abzubauen. Hinzu kommen zwei kurze, digitale Austauschtermine. Eine Anmeldung ist noch möglich. Mehr Infos gibt’s unter: https://la21-trier.de/

Reihe Trier/Saarbrücken: 9:30 – 17:00 Uhr

September:Modul Bewegen in Trier, Rheinisches Landesmuseum September:Modul Sehen in Saarbrücken, Globales Klassenzimmer des NES Oktober: Modul Hören in Trier, Café Südachse November: Modul Neurodiversität in Saarbrücken, Globales Klassenzimmer des NES

Reihe Koblenz/Mainz: 9:30 – 17:00 Uhr

Oktober: Modul Bewegen in Mainz, Landesmuseum Oktober: Modul Hören in Koblenz, Rathaus November: Modul Sehen in Mainz, Landesmuseum Dezember: Modul Neurodiversität in Koblenz, Rathaus

Digitaltermine: 18:00 – 20:00 Uhr

Oktober Dezember

Kontakt:

Ronja Schabbach

schabbach@la21-trier.de

0651 603 44 299