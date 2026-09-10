Praxiswissen und Selbsterfahrung im Rathaus Koblenz
Wie kann ich meine individuelle Veranstaltung inklusiver gestalten? Antworten darauf bietet der Zertifikatskurs „Ansprechperson für Inklusion auf Veranstaltungen“. Er wird im Rahmen des Projekts „FairWeg – Fairanstalten für alle“ von der Lokalen Agenda 21 Trier durchgeführt. FairWeg wird von der Aktion Mensch gefördert und kooperiert mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend.
Am 19. Oktober ist die Kursreihe erstmals mit dem Modul Hören im Rathaus Koblenz. Eine Besonderheit des Kurses ist die Verbindung von Fachwissen und praktischer Erfahrung. In einer Selbsterfahrung können die Teilnehmenden hautnah erleben, wie sich bestimmte Höreinschränkungen im Alltag anfühlen und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Als Referentin wird Andrea Becker, Dozentin für deutsche Gebärdensprache und selbst Trägerin eines CI, vor Ort sein.
Der Zertifikatskurs umfasst vier ganztägige Module zu den Themen Bewegen, Sehen, Hören und Neurodiversität. Hier berichten Expert:innen in eigener Sache aus erster Hand von auftretenden Barrieren und Möglichkeiten, diese abzubauen. Hinzu kommen zwei kurze, digitale Austauschtermine. Eine Anmeldung ist noch möglich. Mehr Infos gibt’s unter: https://la21-trier.de/
Reihe Trier/Saarbrücken: 9:30 – 17:00 Uhr
- September:Modul Bewegen in Trier, Rheinisches Landesmuseum
- September:Modul Sehen in Saarbrücken, Globales Klassenzimmer des NES
- Oktober: Modul Hören in Trier, Café Südachse
- November: Modul Neurodiversität in Saarbrücken, Globales Klassenzimmer des NES
Reihe Koblenz/Mainz: 9:30 – 17:00 Uhr
- Oktober: Modul Bewegen in Mainz, Landesmuseum
- Oktober: Modul Hören in Koblenz, Rathaus
- November: Modul Sehen in Mainz, Landesmuseum
- Dezember: Modul Neurodiversität in Koblenz, Rathaus
Digitaltermine: 18:00 – 20:00 Uhr
- Oktober
- Dezember
Kontakt:
Ronja Schabbach
schabbach@la21-trier.de
0651 603 44 299