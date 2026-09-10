Der Seniorenbeirat der Stadt Boppard unterstützt ausdrücklich die Pläne, in Boppard ein Präventionstheater für Senioren zu etablieren. Für das geplante Theaterstück werden nun engagierte Darstellerinnen und Darsteller gesucht.

Das Präventionstheater ist ein Angebot von Senioren für Senioren. Auf anschauliche Weise werden typische Betrugsmaschen wie der Enkeltrick, falsche Polizisten oder vermeintliche Handwerker dargestellt. Dabei wird gezeigt, wie die Täter vorgehen, woran man die Betrugsversuche erkennen kann und wie man sich am besten verhält.

In anderen Landkreisen gibt es bereits Präventionstheater für Senioren, die sich großer Beliebtheit erfreuen und erfolgreich zur Aufklärung beitragen. Einen Eindruck von solchen Aufführungen vermitteln verschiedene Beispiele auf YouTube. Unter dem Suchbegriff „Präventionstheater für Senioren“ lassen sich entsprechende Videos finden.

Für die Umsetzung des Bopparder Theaterstücks werden jetzt Darsteller gesucht, die Freude am Theaterspiel haben und sich gerne für die Sicherheit älterer Menschen engagieren möchten.

Wer Interesse hat, kann sich melden unter:

06742/804830 (Beate Kaster-Schubert) oder

0178/9329977 (Tanja Schmitz-Werner)