Vom 3. bis 6. September 2026 wurde das Deutsche Eck in Koblenz erneut zur Bühne für das VR Kaiserfestival. In besonderer Atmosphäre – dort, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, mit Blick auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und die Festung Ehrenbreitstein – erlebten die Besucherinnen und Besucher vier abwechslungsreiche Konzertabende.

Den Auftakt machte am Donnerstag Howard Carpendale. Mit seinen bekannten Liedern und seiner langjährigen Bühnenerfahrung nahm er das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte. Am Freitag folgte Mark Forster, der mit seinem modernen Pop und seinen persönlichen Texten für eine lebendige Stimmung am Deutschen Eck sorgte. Johannes Oerding stand am Samstag auf der Bühne. Seine gefühlvollen Songs und die unmittelbare Art, mit der er den Kontakt zum Publikum sucht, prägten den dritten Festivalabend. Zum Abschluss am Sonntag trat Andrea Berg auf. Mit ihren großen Hits und ihrer eingängigen Musik setzte sie einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter das diesjährige Festival.

Alle vier Abende waren sehr gut besucht. Das Programm wurde vom Publikum bestens angenommen und zeigte erneut, wie vielseitig das VR Kaiserfestival ausgerichtet ist. Unterschiedliche musikalische Stilrichtungen und Künstlerpersönlichkeiten sprechen dabei Menschen verschiedener Generationen an.

Was 2014 mit einem einzigen Konzert begann, hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten Open-Air-Festivals in Rheinland-Pfalz entwickelt. Jährlich kommen mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher zum VR Kaiserfestival. Die Verbindung aus einem abwechslungsreichen Programm, der außergewöhnlichen Lage am Deutschen Eck und der besonderen Atmosphäre macht das Festival zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Koblenz und der Region.

„Das VR Kaiserfestival ist längst mehr als nur ein Konzertwochenende. Es ist ein kulturelles Highlight für die gesamte Region, dass Menschen aller Generationen begeistert“, sagt Jens Becker, Veranstalter des VR Kaiserfestivals.

Die Kaiserfestival GmbH und die VR Bank RheinAhrEifel eG blicken auf eine gelungene Festivalauflage zurück und bedanken sich bei allen Künstlerinnen und Künstlern, Besucherinnen und Besuchern sowie den zahlreichen beteiligten Teams.