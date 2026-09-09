Drei Veranstaltungen locken ins „historische Rathaus“

Die Neuwieder Stadtbibliothek ist viel mehr als eine öffentliche Einrichtung, in der Menschen verschiedene Bücher, Spiele oder digitale Medien ausleihen können. Sie ist ein Ort der Kultur und Begegnung, ein Ort der Bildung – und der Austragungsort für eine große Bandbreite an unterschiedlichen Veranstaltungen. In den kommenden Wochen lädt die Bibliothek im „historischen Rathaus“, Pfarrstraße 8, gleich mehrfach zu besonderen Anlässen in die eigenen Räumlichkeiten ein. Auf dem Programm stehen zwei Lesungen und ein Konzert.

Los geht es am Dienstag, 22. September, ab 18.30 Uhr mit einer Lesung der Deichstadt-Autoren. Hinter diesem Namen verbergen sich die Teilnehmenden der Literaturwerkstatt der vhs Neuwied. Diese wird von Schriftsteller Ulrich Bergmann geleitet, der Herausgeber der Bonner Literaturzeitschrift „Dichtungsring“ ist. Der Eintritt ist kostenfrei, aus Planungsgründen bittet die Stadtbibliothek jedoch um Anmeldung.

Jazz, Bar-Jazz und Bossa-Nova gibt es am Freitag, 25. September, von Peter Rockenfeller und seiner Band „Zwischentöne“ auf die Ohren. Konzertgäste dürfen sich auf ein vielfältiges Repertoire und virtuose Instrumentalisten freuen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Eine Woche später steht ein echtes Highlight der Herbst-Veranstaltungsreihe auf dem Programm. Christof Jauernig liest aus seinem Buch „Eintausendmal Lebenssinn – Was uns antreibt“. Dabei greift der Autor und multimediale Erzähler auf die kollektive Erfahrung von über 1.000 Menschen zurück, die er zum Thema Sinnfindung befragt hat. Die Veranstaltung am Freitag, 2. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr, die Eintrittskosten betragen acht Euro.

Tickets und weitere Informationen gibt es bei der Stadtbibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8. Für die kostenfreie Veranstaltung ist eine Anmeldung telefonisch unter 02631/802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de möglich.