Restkarten für kommende Veranstaltungen „67+“ verfügbar

Wer hochklassige Kulturveranstaltungen besuchen oder geschichtsträchtige Orte besichtigen will, muss seinen Blick nicht zwangsweise in die Ferne richten. Die Region rund um Neuwied verfügt über eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die es allemal Wert ist, entdeckt zu werden. Im Rahmen der Veranstaltungreihe „67+“ organisiert das Neuwieder Stadtmarketing regelmäßig ansprechende Ausflüge für ältere Neuwiederinnen und Neuwieder. Noch im April sind zwei Besuche in der „RömerWelt“ in Rheinbrohl geplant, im Sommer stehen dann zwei Kulturhighlights in der Abtei Rommersdorf auf dem Programm. Für alle Veranstaltungen sind noch Restkarten erhältlich.

Jeweils am Mittwoch, 22. und 29. April, begibt sich eine Neuwieder Ausflugsgruppe auf eine Reise in die Zeit, als die Römer noch am Rhein siedelten. In der „RömerWelt“ Rheinbrohl am Anfangspunkt des Limes erwartet die Besucherinnen und Besucher zu einem Unkostenbeitrag von 16 Euro nach Begrüßung mit römischem Würzwein eine unterhaltsame Führung mit kurzen Laufwegen. Ein entspanntes Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Begleitung durch Thomas Kagelmann rundet den Aufenthalt bei den Römern ab, bevor es zurück nach Neuwied geht. Der Bustransfer aus Neuwied und den Stadtteilen ist ab 12 Uhr geplant, die gemeinsamen Rückfahrt ist gegen 16 Uhr vorgesehen.

Immer zur Sommerzeit wird die ehemalige Abtei Rommersdorf zum kulturellen Mittelpunkt der Deichstadt. Kreuzgang Konzerte und Rommersdorf Festspiele sorgen mit Theaterstücken, Konzerten und Lesungen über mehrere Wochen für zahlreiche Höhepunkte. Auch die Reihe 67+ besucht am Mittwoch, 24. Juni, die Abtei und lädt zu zwei hochkarätigen Kulturveranstaltungen ein. Um 11 Uhr steht Alice Hoffmann auf der Bühne und präsentiert ihr Kabarettprogramm „Torschlusspanik“. Die als „es Hilde“ bekannte Schauspielerin aus der TV-Kultserie „Familie Heinz Becker“ beschäftigt sich in ihrem abwechslungsreichen und kurzweiligen Programm mit ernsten und weniger ernsten Themen und legt dabei reichlich Humor, Spitzzüngigkeit und nuancierte Wortakrobatik an den Tag.

Am selben Tag lesen ab 18 Uhr Ulrike Kriener und Georg Weber aus dem höchst lesenswerten Buch „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. Dabei setzen die beiden Schauspieler die umwerfenden Dialoge kunstfertig in Szene und schaffen ein lebendiges Bild einer langjährigen Ehe mit all ihren Höhen und Tiefen. Der Eintritt zu beiden Kulturveranstaltungen beträgt jeweils 16 Euro – ein Kaltgetränk ist im Preis inbegriffen. In den Pausen, vor den Veranstaltungen und in der Mittagszeit besteht zudem die Möglichkeit, auf dem Abteigelände einen Imbiss zum günstigen Selbstkostenpreis einzunehmen. Beide Veranstaltungen sind im Englischen Garten der Abtei geplant, bei ungünstiger Witterung besteht aber die Möglichkeit, ins Innere der Abteikirche umzuziehen. Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei. Vom Parkplatz an der Stiftsstraße bringt ein kostenfreier Shuttleservice die Teilnehmenden zum Einlass.

Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen 67+ erfolgt in der Neuwieder Tourist-Information, Marktstraße 59. Beim Kartenkauf ist ein gültiger Ausweis vorzulegen. Für die Veranstaltungen in Rommersdorf ist auch ein Online-Kauf unter www.ticket-regional.de möglich. In diesem Fall wird die Ausweisprüfung hinsichtlich Alter und Wohnort beim Einlass auf das Veranstaltungsgelände vorgenommen. Pro berechtigte Person kann eine Begleitperson eine Eintrittskarte erwerben.

Bildunterschrift:

1: Im Sommer laden zwei hochwertige Kulturveranstaltungen 67+ im Rahmen der Rommersdorf Festspiele in die ehemalige Prämonstratenserabtei in Heimbach-Weis ein.

Foto: Zimpfer Photography

2: Schauspielerin Ulrike Kriener, die bereits im vergangenen Jahr bei den Rommersdorf Festspielen das Publikum begeisterte, liest gemeinsam mit ihrem Mann Georg Weber aus dem Buch „Alte Liebe“.

Foto: Wolfgang Hartmann