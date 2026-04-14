Der Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz freuen sich über einen weiteren Meilenstein des Netzwerks Teilhabe: Seit der Gründung zum 1. Juli 2025 wächst die Initiative kontinuierlich – nun konnte das 100. Mitglied, Kea Roth, im Netzwerk begrüßt werden. Aus diesem Anlass überreichten die Netzwerkkoordinatorinnen dem neuen Mitglied ein kleines Präsent als Zeichen der Wertschätzung.

Das Netzwerk Teilhabe ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen sowie allen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Es setzt sich dafür ein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in der Region zu fördern. Mit dem 100. Mitglied bestätigt sich der wachsende Zuspruch für das Netzwerk, das Dialog, Information und Beteiligung seiner Mitglieder in den Mittelpunkt stellt – für mehr Sichtbarkeit, Austausch und gelebte Inklusion in Stadt und Landkreis.

Im Gespräch mit den Netzwerkkoordinatorinnen berichtet Kea Roth: „Ich arbeite beruflich in der Eingliederungshilfe und habe gemeinsam mit einem von mir betreuten Klienten nach Informationen gesucht, wie er seine Freizeit gestalten kann. Darüber bin ich auf das Netzwerk Teilhabe aufmerksam geworden.“

Das Netzwerk Teilhabe lädt Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen ein, sich zu beteiligen, mitzudenken und mitzugestalten – für eine Gesellschaft, in der Teilhabe allen möglich ist.

Die Mitgliedschaft im Netzwerk Teilhabe ist kostenfrei. Das Netzwerk wird im Wesentlichen durch personelle und sonstige Ressourcen sowie ehrenamtliche Mitarbeit der Mitglieder getragen. Eine Anmeldung ist online unter www.koblenz.de und www.kvmyk.de möglich; alternativ kann die Beitrittserklärung ausgefüllt und per Post zugesendet werden.

Übrigens: Das Netzwerk Teilhabe ist jetzt auch auf Instagram unter dem Profil netzwerk.teilhabe.mykko zu finden. Folgt man dort dem Netzwerk, bleibt man über alle Aktivitäten auf dem Laufenden.

Für Fragen stehen die Netzwerkkoordinatorinnen Meike Koch unter der Telefonnummer 0261 108-133 und Nathalie Kasten unter der Telefonnummer 0261 129-2229 oder per E-Mail an netz-werk.teilhabe@stadt.koblenz.de zur Verfügung.

Foto (KV MYK / Michaela Hammer): 100. Mitglied im Netzwerk Teilhabe ist Kea Roth (Bildmitte). Sie erhielt von den Netzwerkkoordinatorinnen Nathalie Kasten (links, Stadtverwaltung Koblenz) und Meike Koch (rechts, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) ein kleines Präsent.