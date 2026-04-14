Am Sonntag, dem 19.04.2026, startet die Sayner Hütte in die diesjährige Sommersaison und lädt hierzu herzlich zur feierlichen Eröffnung ein. Das abwechslungsreiche Programm beginnt um 11:00 Uhr in der sogenannten Krupp´schen Halle (Besucherzentrum Sayner Hütte), dabei wird Einlass bereits ab 10:30 Uhr gewährt. Der Eintritt ist für alle frei (10:30 – 14:00 Uhr).

Nach einer Begrüßung durch Christoph Mohr, Bürgermeister der Stadt, wird Staatssekretärin Simone Schneider in ihrer Funktion als Vorsitzende der Stiftung Sayner Hütte ein Grußwort halten. Im Anschluss wird zu einem Vortrag von Florian Fichtner „Sayner Hütte 2017-2026 / Was bisher geschah“ eingeladen. Florian Fichtner hat bereits seine Masterarbeit zum Thema Sayner Hütte an der Bergakademie in Freiberg verfasst und arbeitet derzeit an seiner Dissertation, bei der der Fokus auf Carl Ludwig Althans, Erbauer der Gießhalle der Sayner Hütte, liegen wird.

Ab 12:30 Uhr findet das Schaugießen mit Volker Allexi in der Gießhalle statt. Maschinenbaumeister Volker Allexi formt und gießt Modelle des sogenannten Schinkelstuhls. Das Team der Sayner Hütte formt und gießt zudem die beliebten Sayner Hütte-Taler. Der offizielle Teil endet um 14:00 Uhr. Im Anschluss ist das Denkmalareal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Team der Sayner Hütte würde sich sehr freuen, viele Gäste an diesem Tag in der Sayner Hütte begrüßen zu dürfen!

Weitere Infos unter Telefon 02622 / 98 49 550 und info@saynerhuette.org