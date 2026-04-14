Am 07. Juni wird Geschichte lebendig

Lahnstein. Wenn am Sonntag, 07. Juni 2026 der UNESCO-Welterbetag gefeiert wird, steht auch Lahnstein ganz im Zeichen seiner Geschichte und kulturellen Vielfalt. Der jährlich am ersten Sonntag im Juni begangene Aktionstag würdigt die einzigartigen Kultur- und Naturstätten, die von der UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt sind. Ziel ist es, diese besonderen Orte erlebbar zu machen und ihre Bedeutung für kommende Generationen ins Bewusstsein zu rücken.

Die Stadt Lahnstein liegt gleich an zwei UNESCO-Welterbestätten. Während das Obere Mittelrheintal mit seiner romantischen Burgenlandschaft verzaubert, markiert der Obergermanisch-Raetische Limes die historische Grenze des Römischen Reiches.

Ab dem frühen Nachmittag kann Lahnsteins kulturelles Erbe in verschiedenen Stadtführungen hautnah und auf höchst unterschiedliche Weise erlebt werden. Das diesjährige Programm bietet eine Mischung aus Genuss, Gänsehaut und Humor.

Den Auftakt macht um 13.00 Uhr Frank Lambertin mit der beliebten Schlenderweinprobe. Auf einem rund 90-minütigen Rundweg entlang der historischen Stadtmauer werden sechs ausgewählte Weine verkostet, die die lange Weintradition der Region widerspiegeln. Die Teilnahme kostet 22,00 Euro pro Person und ist ab 16 Jahren möglich.

Um 15.00 Uhr folgt die Premiere der ersten Lahnsteiner Kriminalführung mit Winfried Conrad, der in akribischer Recherche bekannte, unbekannte und teils vergessene Kriminalfälle aus der Stadtgeschichte zusammengetragen hat. Die Führung verspricht eine spannende Reise in das „andere Gesicht“ der Region, mal erschreckend, mal mit einem Augenzwinkern erzählt. Der Premierenpreis beträgt 15 Euro inklusive eines Getränks.

Wer die Stadt lieber aus der Vogelperspektive betrachtet oder in alte Gemäuer abtauchen möchte, kann ab 16.00 Uhr den historischen Hexenturm mit Verlies und Heimatmuseum besichtigen. Der 26 Meter hohe, achteckige Turm aus Bruchsteinmauerwerk steht inmitten eines 97 Meter langen Stückes der alten Stadtmauer, die ab dem Jahr 1324 erbaut wurde.

Den humorvollen Abschluss bildet um 17:00 Uhr die Kalauer-Tour mit Michael Eisenbarth. Dieser Rundgang beweist, dass Geschichte alles andere als trocken sein muss, denn es stehen Sprüche, Witze und Kalauer aus vergangenen Zeiten im Mittelpunkt. Die Teilnahme kostet 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei mitgehen.

Die Führungen starten jeweils am Salhofplatz und sind über die Touristinformation Lahnstein unter 02621 914-171 oder per Mail an touristinfo@lahnstein.de buchbar.

Bildunterzeilen:

In Lahnstein wird Geschichte nicht nur bewahrt, sondern auf unterhaltsame und genussvolle Weise erlebbar gemacht. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)