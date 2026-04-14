Koblenz liest wieder gemeinsam

Von Dienstag, 5. Mai bis Donnerstag, 25. Juni 2026 heißt es wieder: Ganz Koblenz liest gemeinsam. Mit der fünften Auflage von „Koblenz liest ein Buch“ verwandelt sich die Stadt für knapp acht Wochen in eine lebendige Lesebühne.

Organisiert wird das partizipative Leseprojekt vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz in Kooperation mit der Buchhandlung Reuffel und weiteren Partnern. Ziel ist es, Menschen über Literatur miteinander ins Gespräch zu bringen und die Freude am Lesen zu fördern.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Roman „Paradise Garden“ von Elena Fischer. Das Buch erzählt auf zugleich leichte und berührende Weise vom Erwachsenwerden unter schwierigen Bedingungen und davon, wie viel Kraft und Glück in der eigenen Fantasie stecken können.

Der Auftakt erfolgt am 5. Mai mit einer Lesung und einem Gespräch mit der Autorin in der Buchhandlung Reuffel. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Fest im Blumenhof, ebenfalls in Anwesenheit von Elena Fischer.

Insgesamt sind rund 30 Veranstaltungen im Aktionszeitraum geplant – von Lesungen über Gesprächsrunden und Buchclubs bis hin zu kreativen Schreibangeboten und besonderen Leseorten. Ergänzt wird das Programm durch Aktionen wie Basteln oder Büchertausch. Einige Veranstaltungen werden von gemeinsamem Essen oder Musik begleitet und fast alle Formate sind kostenfrei.

Auch im Alltag wird das Buch im Stadtbild präsent sein: An verschiedenen Orten in Koblenz werden Leseexemplare ausgelegt. Außerdem greifen Aktionen das Thema kreativ auf, etwa ein „Paradise-Garden“-Cocktail oder ein Eisbecher, der auch im Roman Erwähnung findet. Zudem richtet das Koblenz-Stadtmarketing einen Fotowettbewerb zu den schönsten Leseorten der Stadt aus.

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Interessierte können das Buch lesen, mit anderen ins Gespräch kommen, Veranstaltungen besuchen oder eigene Ideen und Formate einbringen.

Alle Termine und Informationen sind ab sofort unter www.koblenz.de/buch sowie über Flyer und Plakate verfügbar.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Energieversorgung Mittelrhein AG