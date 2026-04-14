Am Donnerstag, 16. April um 17 Uhr findet in der Stadtbibliothek Koblenz zum dritten Mal die Literaturrunde „WeiterLesen“ statt. Nina Mahrt (Stadtbibliothek), Rainer Marquardt (Reuffel), Iris Meinen (Uni Koblenz) und Sonja Roos (Schriftstellerin, Journalistin) haben sich vier Neuerscheinungen vorgenommen und diskutieren diese.

Die ausgewählten Romane sind:

Nefeli Kavouras: „Gelb, auch ein schöner Gedanke“, Navid Kermani: „Sommer 24″, Kristof Magnusson: „Die Reise ans Ende der Geschichte“, Lea Singer: „Eine Frage des Formats“

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.