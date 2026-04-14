Am Dienstag, 21. April findet um 9.30 Uhr eine Personalversammlung bei der Stadtverwaltung Koblenz statt. Daher kann es vormittags in einigen Bereichen zu einer längeren Wartezeit kommen, weil nicht alle Mitarbeitenden an ihren Arbeitsplätzen sind. Außerdem wird es zu gewissen Einschränkungen kommen:

Die Gleichstellungsstelle bleibt von 9.00 bis 13.00 Uhr geschlossen.

Die Sachgebiete des Sozialamtes Hilfe zur Pflege, Betreuungsbehörde, Grundsicherung, Asyl, Wohngeld und Bafög bleiben von 9.00 bis 13.00 Uhr geschlossen.

Die Kämmerei und das Steueramt bleiben am 21. April für Publikumsverkehr geschlossen.

Im Jugendamt kann die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeitenden zwischen 9.00 und 13.00 Uhr eingeschränkt sein. Bereits vereinbarte Termine finden wie geplant statt und der Tagesnotdienst des allgemeinen Sozialdienstes ist wie gewohnt erreichbar – eine Schließung für den Publikumsverkehr ist nicht vorgesehen.

Das Bürgeramt hat nur von 8.00 bis 9.00 Uhr für Anliegen mit Termin geöffnet. Anliegen ohne Termin (Abholung von Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse) können von 08.00 bis 12.30 Uhr erledigt werden. Eine Vorsprache im Standesamt ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.