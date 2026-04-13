Besuch aus Maria Laach: OB Jan Einig empfing Abt Mauritius und Prior Maximilian in Neuwied – Eintrag ins Buch der Stadt

Ein Besuch, der in Erinnerung bleibt: Oberbürgermeister Jan Einig hat den Abt des Klosters Maria Laach, Dr. Mauritius Wilde, und Prior Maximilian Krenn in Neuwied empfangen. Die beiden Patres bilden seit Oktober das neue Führungsduo der traditionsreichen Abtei und trugen sich im Rahmen ihres Aufenthalts in das Buch der Stadt Neuwied ein.

Der Besuch knüpft an eine Begegnung vor wenigen Wochen an: Damals hatte die beiden Leiter der Abtei den Oberbürgermeister gemeinsam mit einer Delegation aus der Partnerstadt Bromley in Maria Laach empfangen und Einblicke in das Klosterleben gegeben. „Die besondere Atmosphäre der Abtei und vor allem die beeindruckende Bibliothek haben mich sehr bewegt. Umso mehr freut es mich, dass wir diesen Austausch nun hier in Neuwied fortsetzen konnten“, kommentierte Jan Einig.

Den von gegenseitigem Interesse und spürbarer Wertschätzung geprägten Besuch nutzten OB Einig, Beigeordneter Ralf Seemann, Stadtwerke-Direktor Stefan Herschbach und Joachim Kozlowski (Altwied) aber nicht nur für Gespräche, sondern auch für gemeinsame Erlebnisse. So tauchten sie in der Neuwieder „StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche“ in die aktuelle Ausstellung „Tricture 3D“ ein. Die dort gezeigten Motive luden ein, selbst Teil der Kunstwerke zu werden – ein Angebot, das Prior Maximilian Krenn gern annahm, als er spontan den Dinosaurier „fütterte“. Ein Moment, der die Leichtigkeit des Treffens unterstrich.

Abgerundet wurde der Besuch durch eine Stadtführung, die weitere Eindrücke von Neuwieds Innenstadt und ihrer Entwicklung vermittelte. Wie OB Jan Einig erklärte, geht es schließlich auch darum, dass perspektivisch eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Tourismus denkbar ist. „Warum sollen wir Menschen, die in Neuwied übernachten, nicht auch einen Besuch in Maria Laach empfehlen und umgekehrt? Wir müssen hier tatsächlich über die sprichwörtlichen Kirchtürme hinaus denken und die Stärken unserer Region miteinander verbinden“, machte er deutlich. Auch die traditionelle Neuwieder Religionsvielfalt und der in der Stadt aktive „Rat der Religionen“ waren Themen der Gespräche.