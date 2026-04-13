Tiefbauarbeiten in Niederlahnstein

Lahnstein. In der Zeit von Montag, 20. April bis voraussichtlich Freitag, 22. Mai ist ein Teilstück des Radwegs unterhalb der Johannesstraße gesperrt. Dies betrifft sowohl den Radverkehr als auch Fußgängerinnen und Fußgänger.

Grund hierfür sind notwendige Tiefbauarbeiten im Zuge des Baus der Fuß- und Radwegbrücke über die Lahn, bei denen unter anderem eine Wasserleitung umgelegt wird.

Bildunterzeile:

Der Radweg unterhalb der Johannesstraße wird ab dem 20. April für Bauarbeiten gesperrt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)