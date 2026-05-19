Neuwied startet Naturgartenwettbewerb

Ob wilde Ecke, blühendes Beet oder große grüne Oase: In vielen Neuwieder Gärten summt, zwitschert und wächst es bereits. Genau diese Orte sind jetzt gefragt. Beim Naturgartenwettbewerb können Bürgerinnen und Bürger ihre Gärten bis Mittwoch, 15. Juli, online anmelden und zeigen, wie viel Artenvielfalt vor der eigenen Haustür steckt.

Mit dem Wettbewerb möchte die Stadt Neuwied naturnah gestaltete Gärten sichtbar machen und das Engagement der Neuwiederinnen und Neuwieder für Biodiversität und Klimaschutz würdigen. Denn jeder Garten kann einen Beitrag leisten: Heimische Pflanzen, unversiegelte Flächen, Nistmöglichkeiten, Totholz, Steinhaufen oder der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel schaffen Lebensräume für Insekten, Vögel und andere Tiere.

Teilnehmen können alle volljährigen Personen mit einem privaten Garten im Neuwieder Stadtgebiet, inklusive aller Stadtteile. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Garten zum eigenen Haus gehört, gemietet oder gepachtet ist. Auch Kleingärten können teilnehmen. Pro Person darf jedoch nur ein Garten zum Wettbewerb angemeldet werden. Gewerblich genutzte Flächen sind ebenso wie Gärten außerhalb des Stadtgebiets vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die Anmeldung läuft ausschließlich online. Für die Teilnahme benötigen Interessierte eine kurze Beschreibung ihres Gartens und seiner Nutzung, Angaben zur ungefähren Größe, eine Schätzung zum Anteil versiegelter und unversiegelter Flächen sowie aktuelle Fotos ohne Personen. Außerdem fragt das Onlineformular verschiedene Aspekte der Gartengestaltung ab.

Eine Jury bewertet die eingereichten Gärten nach mehreren Kriterien. Dazu zählen Naturnähe und Strukturvielfalt, der Beitrag zur Biodiversität, die Vielfalt der Vegetation, der Grad der Versiegelung, der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel sowie Kreativität und Gesamteindruck. Bei Bedarf besichtigt die Jury einzelne Gärten vor Ort.

Die Stadt gibt die Gewinnerinnen und Gewinner im August bekannt. Die Siegerehrung folgt nach den Sommerferien gemeinsam mit der Auszeichnung zum Stadtradeln. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Onlineformular finden Interessierte unter https://www.neuwied.de/naturgarten.