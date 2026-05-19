Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 22. Kalenderwoche 2026, bedingt durch den Feiertag „Pfingstmontag“ am Montag, 25. Mai in allen Abfuhr-Revieren zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen kommt. Die Biotonnen werden also alle generell einen Tag später entleert.

Die Biotonnen der Nachverlegung müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein (bei Vorstelldienst). Nicht bereitgestellte Tonnen können nicht entleert werden.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von den Nachverlegungen betroffen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Hotline 0261 129 4545 des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz oder unter servicebetrieb. koblenz. de/presse.