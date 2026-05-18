Bei frühlingshaft schönem Wetter fand jüngst an der Waldökostation des Umweltamtes Koblenz eine Wildkräuterexkursion für naturinteressierte Erwachsene statt. DieTeilnehmerinnen und Teilnehmer begaben sich auf einen rund dreistündigen Rundgang durch den Stadtwald und entdeckten dabei die faszinierende Vielfalt heimischer Wildkräuter. Geleitet wurde die Veranstaltung unter fachkundiger Anleitung von Michaela Teusch, Waldpädagogin, und Oliver Euskirchen, Leiter der Waldökostation.

Während des Spaziergangs rund um die Waldökostation wurden den Teilnehmenden tiefere Einblicke in Formen, Farben und Besonderheiten verschiedener Pflanzen vermittelt. Neben hilfreichen Tipps zur sicheren Bestimmung standen vor allem die heilende Wirkung der Kräuter, ihre medizinische Anwendung sowie traditionelle Kochrezepte im Mittelpunkt. Auch Geschichten, Mythologien und spannende Hintergründe zu einzelnen Pflanzen sorgten für reges Interesse und lebhaften Austausch innerhalb der Gruppe.

Mithilfe von Bildern und anschaulichen Beispielen konnten zahlreiche Kräuter direkt in der Natur wiedergefunden und bestimmt werden. Die Begeisterung der Teilnehmenden zeigte, wie groß das Interesse an heimischer Natur und altem Pflanzenwissen ist.

Bildunterzeile:

Kräuterexpertin Michaela Teusch (grüne Jacke) erklärte den Teilnehmenden allerlei zu den Wildkräutern. Foto: Stadt Koblenz/Oliver Euskirchen