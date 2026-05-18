Seit dem 17. Mai 2005 wird der IDAHOBITA (Internationalen Gedenktag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie) begangen, um auf die Diskriminierung von Menschen hinzuweisen, die mit ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der Heteronormativität abweichen.

Geschichtlich geht das Datum auf das Jahr 1990 zurück, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen.

In diesem Jahr wurde über dem Rathauseingang in Koblenz von Oberbürgermeister David Langner gemeinsam mit der Queerbeauftragten Patricia Pederzani und Ratsmitglied Patrick Zwiernik erstmals die „Intersex Inclusive Pride Flag“ gehisst. Hierdurch zeigt sich die Stadt Koblenz solidarisch mit den Mitgliedern der LGBTQIA+ Bewegung und setzt somit ein Zeichen für Vielfalt in Koblenz. Die „Intersex Inclusive Pride Flag“ ergänzt die Regenbogenflagge um Elemente für People of Color (PoC), Blacks, Transgender, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Bildunterzeile:

Setzten mit der Flaggenhissung am Koblenzer Rathaus ein gemeinsames Zeichen für Vielfalt (von links): Ratsmitglied Patrick Zwiernik, Queerbeauftragte Patricia Pederzani und Oberbürgermeister David Langner. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf