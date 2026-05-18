Lahnsteins After-Work-Event

Lahnstein. Der Sommer in Lahnstein bringt entspannte After-Work-Abende mitten in die Stadt: Der „Lahnsteiner Treff“ des Theaters gehört zu den sommerlichen Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Freitags von 18 bis 22 Uhr öffnet der gemütliche Theaterhof seine Tore und lädt dazu ein, den Feierabend bei guter Musik, netten Begegnungen und sommerlichem Flair ausklingen zu lassen.

Live, locker, lokal – die Veranstaltungsreihe steht für eine unkomplizierte Mischung aus guter Musik, anregenden Gesprächen und echter Begegnung. Zwischen stimmungsvoller Beleuchtung und sommerlichem Flair entstehen immer wieder neue Kontakte, während andere einfach die Gelegenheit nutzen, bekannte Gesichter wiederzusehen. So wird der Theaterhof zu Lahnsteins lebendigen Treffpunkt. Für die passende Erfrischung sorgt der eigens kreierte Signature Drink „Lahn Spritz“ neben weiteren kühlen Getränken.

Der Eintritt ist frei und so steht dem entspannten Sommerabend nichts im Weg. Die Termine sind freitags, 12. Juni, 10. Juli, 14. August und 18. September. Wer Lust auf Musik, Begegnungen und Sommerfeeling hat, sollte den „Lahnsteiner Treff“ auf keinen Fall verpassen.