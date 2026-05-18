Am Sonntag, 31. Mai 2026, wird es bunt, kreativ und richtig lebendig in der Sayner Hütte: Von 10 bis 18 Uhr lädt das Team gemeinsam mit vielen Partnern zum beliebten Mückenfest für die ganze Familie ein.

Freut euch auf ein kunterbuntes Mitmachprogramm mit vielen Aktionen für Kinder und Erwachsene. Gemeinsam mit Meister Volker Allexi könnt ihr bei den Former- und Gießerworkshops selbst kreativ werden. Die Workshops finden um 10:00, 11:30, 13:00, 15:00 und 16:30 Uhr in kleinen Gruppen statt – und das selbst gefertigte Gussstück darf natürlich mit nach Hause genommen werden.

Außerdem warten viele weitere Stationen auf euch: malen, basteln, rätseln, Kinderschminken, klettern oder Torwandschießen – hier ist für jeden etwas dabei. Natürlich darf auch die berühmte „Sayner Mücke“ nicht fehlen, die aus nur einem Tropfen Eisen gefertigt wurde. In diesem Jahr wird sie durch die Gießhalle flitzen – lasst euch überraschen!

Ein besonderes Highlight ist das Familienkonzert „Ritter Rost und Familie Schrottkompott“ um 14 Uhr mit Jörg Hilbert sowie seinen Musikerfreunden Fabian Strotmann und Dominik Schneider.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Das Team der Waldgaststätte Meisenhof versorgt euch mit Essen und Getränken – und die Eltern dürfen zwischendurch auch mal kurz die Füße hochlegen.

Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person ab 5 Jahren. Das Mückenfest wird in diesem Jahr gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen gibt es unter www.saynerhuette.org oder telefonisch unter

02622 / 98 49 550 (Mo 13–18 Uhr, Di–So 10–18 Uhr).