Geschichten zu Insekten und anderen Krabbeltieren im eigenen Garten stehen bei zwei Vorlesungen zum Thema „Was krabbelt denn da?“ in den Stadtteilbüchereien in Horchheim und Pfaffendorfer Höhe im Fokus.

Zunächst heißen das Bibliotheksteam und Katrin Stolle am Mittwoch, 27. Mai, alle Kinder zur Vorlesestunde in der Stadtteilbibliothek Pfaffendorfer Höhe ab 16 Uhr willkommen. Treffpunkt ist die Stadtteilbibliothek Pfaffendorfer Höhe (Carlo-Mierendorff-Straße 2) in der Balthasar-Neumann-Grundschule.

Tagsdrauf begrüßen das Bibliotheksteam und Karin Schwidergall-Proschka am Donnerstag, 28. Mai, alle Kinder zur Vorlesestunde in der Stadtteilbibliothek Horchheim. Treffpunkt ist die Stadtteilbibliothek Horchheim (Kirchstraße 8) in der Joseph-Mendelssohn-Grundschule .

An beiden Tagen wird nach dem Vorlesen einer Geschichte anschließend gebastelt. Die Veranstaltungen dauern jeweils eine Stunde und die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.