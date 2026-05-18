Zwei Führungen laden im Mai zu besonderen Blickwinkeln ein

Manchmal liegt Geschichte direkt am Wegesrand und manchmal prägt sie ein ganzes Viertel mitten in der Stadt. Ende Mai lädt die Tourist-Information Neuwied zu zwei spannenden Führungen ein, bei denen Interessierte die Deichstadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen.

Am Sonntag, 31. Mai, stehen gleich zwei Führungen auf dem Programm. Um 14 Uhr startet am Wanderparkplatz Heidegraben bei Anhausen der geführte Spaziergang am Limes. Im Neuwieder Stadtwald sind noch heute Spuren der Römer sichtbar. Ein ausgebildeter Limes-Cicerone begleitet die Gruppe entlang des ehemaligen Grenzwalls, erklärt frühere Handelswege und Wachtposten und gibt Einblicke in das Leben römischer Soldaten und der Zivilgesellschaft. Die etwa anderthalbstündige Wanderung führt über leicht begehbare Wege.

Gleichzeitig beginnt vor der Herrnhuter Kirche die Führung durch das Neuwieder Herrnhuterviertel.Das Viertel gehört mit seinem unverkennbaren Barockstil zu den markantesten Karrees der Deichstadt. Der rund anderthalbstündige Rundgang beleuchtet die Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine, führt durch das komplette Karree zwischen Engerser Straße, Pfarrstraße, Langendorfer Straße und Friedrichstraße und schließt auch Kirche, Katakomben und Roentgen-Haus ein.

Für beide Termine gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Interessierte melden sich bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, an.