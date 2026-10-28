Stadt zeichnet Praxis mit dem Lahnstein-Label aus

Lahnstein. Seit zehn Jahren ist die Podologische Praxis Sarah Schwinden eine Anlaufstelle für professionelle Fußbehandlungen in Lahnstein. Anlässlich des Jubiläums gratulierte Oberbürgermeister Lennart Siefert der Praxisinhaberin persönlich und überbrachte die Glückwünsche der Stadt Lahnstein.

In ihrer Praxis in der Hintermauergasse 23 in Oberlahnstein bietet Sarah Schwinden medizinische Fußpflege und podologische Behandlungen an. Dabei geht es um weit mehr als die reine Pflege der Füße: Die Podologie beschäftigt sich mit der Vorbeugung und Behandlung von Fußbeschwerden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Mobilität.

Oberbürgermeister Lennart Siefert würdigte das langjährige Engagement der Praxisinhaberin und betonte die Bedeutung inhabergeführter Betriebe für die Stadt. „Zehn Jahre Selbstständigkeit sind ein schöner Anlass, auf das Erreichte zurückzublicken. Betriebe wie die Podologische Praxis Sarah Schwinden bereichern das Gesundheitsangebot in unserer Stadt und stehen für persönliches Engagement und fachliche Kompetenz“, so Siefert. Für die kommenden Jahre wünschte der Oberbürgermeister Sarah Schwinden weiterhin viel Erfolg, zufriedene Patienten und alles Gute.

Das Lahnstein-Label macht besondere Meilensteine und langjährige Erfolgsgeschichten der Lahnsteiner Wirtschaft sichtbar. Unternehmen und Gewerbetreibende, die ebenfalls einen besonderen Anlass oder ein Betriebsjubiläum begehen und sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich per E-Mail an c.noack@lahnstein.de an den Wirtschaftsförderer der Stadt wenden.

Bildunterzeilen

10 Jahre in Lahnstein: Oberbürgermeister Lennart Siefert überreichte Praxisinhaberin Sarah Schwinden das Lahnstein-Label. (Foto: Praxis Schwinden)