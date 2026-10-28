Landesparlament bietet Vorträge, Ausstellung und Theater

Erstmals veranstaltet der Landtag Rheinland-Pfalz eine Themenwoche rund um den 9. November, einem besonderen historischen Schicksalsdatum in der deutschen Geschichte. Die Themenwoche steht im Zusammenhang mit einer Neukonzeption der traditionellen Schulbesuchstage des Landtags, die modernisiert und professionalisiert wurden. Von Januar bis Juni 2027 werden die Landtagsabgeordneten in rheinland-pfälzischen Schulen zu Gast sein und sich mit den jungen Menschen vor Ort austauschen.

Im Mittelpunkt der Themenwoche „9. November“ stehen einschneidende Ereignisse der deutschen Geschichte, insbesondere die Pogromnacht 1938 in Rheinland-Pfalz. Der Landtag öffnet vom 9. bis 14. November 2026 seine Türen insbesondere für interessierte Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Führungen, Fortbildungen, Gesprächen mit Abgeordneten und einem Theaterstück. Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Studie der Landeszentrale für politische Bildung zum Pogrom in Rheinland-Pfalz 1938 und die Schicksale, die in Rheinland-Pfalz und im Saarland hierzu erforscht wurden.

Video-Vortrag, Wanderausstellung und Buchvorstellung

Aber auch für die breite Öffentlichkeit bietet der Landtag in dieser Themenwoche besondere Angebote. Der Journalist Mirko Drotschmann („MrWissen2go“) hält am Montag, 9. November 2026 um 9:30 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema „Der 9. November – Schicksalstag der Deutschen“, der live über die Website des Landtags unter www.landtag.rlp.de gestreamt wird.

Ebenfalls am Montag, 9. November 2026 um 18 Uhr laden Landtagspräsident Matthias Lammert und der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung (LpB), Bernhard Kukatzki, zur Eröffnung der Wanderausstellung „Die Toten des Pogroms 1938 – Rheinland-Pfalz und Saarland“ in den Plenarsaal des Landtags ein. Hierzu wird auch ein Gedenkbuch vorgestellt. In einer umfassenden Studie der LpB Rheinland-Pfalz wurde erst­mals untersucht, wie viele Personen auf dem Ge­biet des heutigen Rheinland-Pfalz und des Saarlan­des im Zusammenhang mit den Novemberpogromen zu Tode kamen. Die Ausstellung im Landtag beleuchtet anhand regionaler Beispiele die Ereignisse der Novemberpogrome auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. Das dazu gehörige Gedenkbuch dokumentiert die Ergebnisse der Studie und zeichnet die Schicksale der mehr als 70 ermittelten Todesopfer nach. Eine Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung ist erforderlich über die Website des Landtags unter www.landtag.rlp.de oder per Mail an erinnerungskultur@landtag.rlp.de.

Theater im Landtag

Am Samstag, 14. November 2026 lädt der Landtag um 11 Uhr in den Plenarsaal ein zur Aufführung eines dokumentarischen Theaterstückes mit dem Titel „Die Ermittlung“ von Peter Weiss in Kooperation mit dem Schauspiel Stuttgart. Zwischen Dezember 1963 und August 1965 fand in Frankfurt am Main der erste Auschwitz-Prozess statt, in dem die für das Funktionieren der Vernichtungsmaschi­nerie Verantwortlichen vor Gericht standen. Die Kon­frontation mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen war für das Land und die Politik in den Sechzigern prägend. Peter Weiss hat in seinem dokumentarischen Thea­terstück diesen Prozess dargestellt und zu einem „Oratorium“ verdichtet. In elf Gesängen treten Zeugin­nen und Zeugen, Angeklagte, Richter und Verteidiger auf, die das, was in Auschwitz geschah, schildern. Peter Weiss nahm als Zuschauer an dem Prozess teil. Sein Theaterstück basiert auf den Protokol­len des Prozesses. „Die Ermittlung“ ist eines der erfolg­reichsten deutschen Theaterstücke der Nachkriegszeit.

Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir jedoch um eine vorherige Anmeldung unter:

https://veranstaltungen-rlp.de/event.php?vnr=527-10e

Weitere Informationen zur Themenwoche „9. November“:

https://landtag-rlp.de/de/mitmachen/erinnern-und-gedenken/themenwoche-9-november.htm