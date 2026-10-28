CDU-Landtagsabgeordneter wendet sich an zuständige Staatssekretärin

Koblenz. Eine umfassende Sanierung des Polizeipräsidiums Koblenz soll moderne Arbeitsplätze für die Beschäftigten schaffen. Während der Maßnahme wird ein Teil der Belegschaft ins sogenannte Dornbach-Haus ausweichen, ein Bürogebäude in Koblenz-Rauental zwischen den Kliniken Marienhof und Kemperhof. Mit dem Thema setzt sich aktuell auch der Koblenzer CDU-Landtagsabgeordnete Philip Rünz auseinander. Als Obmann seiner Fraktion im Innenausschuss gehört Innere Sicherheit zu seinem Fachbereich. „Eine leistungsfähige Polizei ist essenziell für die Sicherheit in unserem Land“, betont Rünz. Deswegen sei die Sanierung und Modernisierung der in die Jahre gekommenen Liegenschaft am Moselring ein wichtiger Schritt. Um den konkreten Zeitplan zu erfragen, hat er sich in einem Brief an Vanessa Fischer, Staatssekretärin im Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, gewandt. Deren Antwort liegt nun vor.

Demnach soll das Dornbach-Haus im Frühjahr 2027 an das Land übergeben werden. Es dient als temporäres Ausweichgebäude für einen Teil der rund 600 Beschäftigten des Polizeipräsidiums. Einen detaillierten Umbauzeitplan des Investors für das Dornbach-Haus gibt es laut Antwort aber derzeit noch nicht. Ein konkreter Umzugstermin kann deshalb ebenfalls aktuell nicht benannt werden. Auch für den Moselring sind die Grundlagen der Baumaßnahmen noch in der Ermittlung, verbindliche Aussagen zum Zeitplan sind derzeit nicht möglich.

Nur so viel: Der Umfang der Sanierung soll ausdrücklich die technische Infrastruktur und das Datennetz umfassen. Nach Abschluss der Maßnahme ist für das Dornbach-Haus eine noch zu klärende anderweitige Nutzung durch Landesbehörden vorgesehen. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Land die Sanierung des Polizeipräsidiums konsequent angeht und dabei auch das Datennetz und die technische Infrastruktur in den Blick nimmt“, betont Philip Rünz. „Gerade für Bereiche wie Cybercrime und IT-Forensik ist das dringend notwendig.“