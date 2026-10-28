Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, dreht sich in der Stadtbibliothek Koblenz alles um das Thema Migration und Neuanfang in Deutschland.

An diesem Tag findet von 10 bis 13 Uhr zum sechsten Mal die Aktion „Lebende Bücher“ statt. Dabei dürfen in der Bibliothek nicht nur Bücher und Medien ausgeliehen werden, sondern Menschen, die sich sozusagen als „Lebende Bücher“ für Gespräche zur Verfügung stellen.

Unter dem Motto „Migration und Neuanfang in Deutschland“ stehen sieben Personen mit interessanten Biographien für Fragen bereit. Eingeladen wurden Interessierte und Schulklassen ab der Stufe 10. Aufgrund hoher Nachfrage ist die Veranstaltung für größere Gruppen bereits ausgebucht. Einzelpersonen können jedoch noch ohne Anmeldung teilnehmen.

Die Gespräche dauern maximal 30 Minuten und können je nach den Interessen der Teilnehmenden unterschiedlich verlaufen.

„Lebende Bücher“ in der Stadtbibliothek Koblenz, Zentralplatz 1, Koblenz Thema Migration und Neuanfang in Deutschland, 29.10.2026, 10-13 Uhr.