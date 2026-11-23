Caritas-Wunschbaum strahlt vom 27.11. bis 11.12. im evm-Kundenzentrum – Sterne können auch telefonisch oder online „gepflückt“ werden

Seit 22 Jahren bereiten der Caritasverband Koblenz und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit der Wunschbaum-Aktion bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine besondere Freude. Smartphone, teure Markenkleidung oder gar eine Urlaubsreise sucht man am Weihnachts-Wunschbaum vergebens. Viele Kinder, Familien und Alleinstehende aus unserer Region haben viel bescheidenere Weihnachtswünsche:

Die fünfjährige Sophie liebt Pferde über alles und wünscht sich ein Malbuch oder ein Puzzle. Julian, neun Jahre, ist fußballbegeistert und freut sich über Bettwäsche seines Herzensvereins Bayern München. Ein 57-jähriger Mann, der von der Wohnungslosenhilfe betreut wird, benötigt für den Winter dringend warme Unterwäsche. Für eine 82-jährige Witwe mit kleiner Rente wäre ein Gutschein für einen Friseurbesuch eine ganz besondere Überraschung. Eine alleinerziehende Mutter, die in Teilzeit arbeitet und kaum über die Runden kommt, möchte mit ihren zwei Kindern im Grundschulalter gerne einmal mit der Seilbahn über den Rhein schweben.

Ein Stern, ein Wunsch, ein Lächeln

Der Wunschbaum strahlt vom 27. November bis 11. Dezember im Kundenzentrum der evm (Schloßstraße 42, 56068 Koblenz). Die Herzenswünsche haben einen Wert zwischen 10 und 50 Euro, es sind Sach- und Geldspenden möglich. „Ein Stern, ein Wunsch, ein Lächeln: Die Geschenke kommen direkt und unbürokratisch den von uns begleiteten Menschen zugute“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Jeder erfüllte Wunschstern ist ein wunderbares Zeichen der Mitmenschlichkeit.“

Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt

2025 erfüllten Privatpersonen, Kitas, Schulen, Vereine und Unternehmen 1.633 Wünsche und sorgten an Heiligabend für strahlende Gesichter. Diese Resonanz wünschen sich die Caritas und evm auch für dieses Jahr. „Gerade in einer Zeit, in der viele finanzielle Engpässe erleben, ist die Aktion der Caritas ein wunderbares Zeichen der Solidarität. Wir unterstützen sie daher mit vollem Herzen“, sagt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann einen Stern nach Wahl „pflücken“ und sich vor Ort an die Caritas-Mitarbeitenden wenden. Das Kundenzentrum hat montags bis freitags von 9.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wunschsterne können bis zum 16. Dezember auch telefonisch oder per E-Mail erfüllt werden. Unter www.caritas-koblenz.de/wunschbaum besteht ebenso die Möglichkeit einer Online-Spende mit entsprechender Zuwendungsbestätigung. Die Spendengelder werden zu 100 % zur Erfüllung der Wünsche eingesetzt.

Weitere Infos und telefonische Wunscherfüllung:

Mobil 0157 86805468,

wunschbaum@caritas-koblenz.de

www.caritas-koblenz.de/wunschbaum

Foto 1 (Sascha Ditscher, evm)

Kinder aus Kitas der Koblenzer Caritas schmücken den Wunschbaum im evm Kundenzentrum und eröffnen die Aktion mit Weihnachtsliedern.

Foto 2 (Sascha Ditscher, evm)