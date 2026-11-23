Weihnachtlicher Treffpunkt an zwei Wochenenden

Lahnstein. Eine winterliche Kulisse ganz in Weiß, liebevoll dekorierte Stände und der verführerische Duft weihnachtlicher Leckereien: Der Nikolausmarkt verwandelt den Theatervorplatz in Lahnstein an den Wochenenden vom 04. bis 06. und vom 11. bis 13. Dezember in einen gemütlichen Treffpunkt. Mit einer bunten Mischung aus Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und kleinen Überraschungen lädt der Markt dazu ein, die Adventszeit in festlicher Atmosphäre zu genießen.

Die offizielle Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Lennart Siefert am Freitag, 04. Dezember um 18 Uhr. Besonders die kleinen Gäste dürfen sich auf Sonntag, 06. Dezember freuen, wenn der Nikolaus um 17 Uhr vorbeischaut.

An den beiden Wochenenden präsentieren wechselnde Aussteller eine vielfältige Auswahl an liebevoll hergestellten Produkten. Von handgefertigten Taschen und duftenden Kerzen über weihnachtliche Dekorationen bis hin zu Honig aus der Region reicht das Angebot. Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, dürfte hier fündig werden.

Aromatischer Glühwein, herzhafte Grillspezialitäten und süße Köstlichkeiten sorgen für das passende Weihnachtsmarktgefühl. In gemütlicher Atmosphäre können die Besucher gemeinsam mit Familie und Freunden verweilen und die vorweihnachtliche Stimmung auf dem Theatervorplatz genießen.

Der Nikolausmarkt bildet zugleich den Abschluss des Winterzaubers Lahnstein, der seit dem 20. November mit verschiedenen Advents- und Weihnachtsmärkten in Ober- und Niederlahnstein für vorweihnachtliche Stimmung sorgt. Auch die Schlemmerkarte, mit der auf den teilnehmenden Märkten Stempel gesammelt und attraktive Preise gewonnen werden können, begleitet die Besucher bis zum letzten Veranstaltungswochenende.

Weitere Informationen zum Winterzauber und den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.lahnstein.de/winterzauber.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Das festlich beleuchtete Theater Lahnstein bildet die stimmungsvolle Kulisse für den Nikolausmarkt, der an den ersten beiden Dezemberwochenenden mit weihnachtlichen Leckereien und liebevoll gestalteten Ständen aufwartet. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)