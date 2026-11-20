Am 27. November startet zum sechsten Mal „Advent auf den Höfen“ – über 40 Angebote an den vier Wochenenden vor Weihnachten

Kreis Neuwied. Wenn in den Dörfern der Duft von Plätzchen, Tannengrün und Feuerholz in der Luft liegt und Menschen bei Punsch und Kerzenschein zusammenkommen, dann ist es Zeit für „Advent auf den Höfen“. Ab dem 27. November 2026 geht das Erfolgsformat zum sechsten Mal an den Start. Mit über 40 Angeboten locken in diesem Jahr an den vier Wochenenden vor Weihnachten mehr als doppelt so viele Veranstaltungen wie im Vorjahr zum Entdecken, Einkaufen und Genießen am Rhein und im Westerwald.

„Unser Regionalprojekt `Naturgenuss´, getragen vom Naturpark Rhein-Westerwald und der Wirtschaftsförderung unseres Landkreises, möchte gerade in dieser besonderen Zeit erlebbar machen, wie viel Heimat, Handwerk und Herz in den regionalen Produkten steckt. Hier begegnen sich Erzeuger und Besucher auf Augenhöhe – dort, wo mit Leidenschaft produziert, gebacken und gekocht wird. Nur was wir kennen, werden wir wertschätzen“, ist sich Landrat Achim Hallerbach sicher: „`Advent auf den Höfen´ schenkt uns diese Nähe – sie öffnet Tore, schafft Vertrauen und lässt uns spüren, wie viel Gutes direkt vor unserer Haustür entsteht.“

Genau diese Ziele verfolgen die Akteure mit der vorweihnachtlichen Angebotsreihe. Bei „Advent auf den Höfen“ werden die regionalen Erzeugnisse auf eine besonders stimmungsvolle Weise präsentiert. Die Angebote an Speisen und Getränken Essen sind sehr regional inspiriert und stammen nicht selten komplett vom eigenen Hof. Weitere regionale Aussteller mit kunsthandwerklichen Arbeiten gesellen sich öfter hinzu und schaffen vor Ort eine gemütliche, fast familiäre Atmosphäre, die von den Besucherinnen und Besuchern immer mehr gesucht- und wertgeschätzt wird.

In diesem Sinne werden Landwirte und weitere Regionalerzeuger der Naturgenuss-Initiative an den vier Wochenenden vor Weihnachten die Türen ihrer Höfe öffnen und den Besuchern bei einer vorweihnachtlichen Landpartie die Möglichkeit bieten, sie genauer kennenzulernen.

„Je nach Platz und Möglichkeiten, wird es kleinere und größere Genusserlebnisse mit weiteren regionalen Partnern geben, die auch dazu einladen, zu probieren, einzukaufen und vielleicht das ein oder andere wohlschmeckende Weihnachtspräsent für Freunde und Familie zu finden“, wissen Naturgenuss-Projektleiter Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neuwied und die Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald e.V., Irmgard Schröer, zu berichten.

„Unsere beiden Initiatoren von `Advent auf den Höfen´, zugleich generell Naturgenuss-Ansprechpartner, arbeiten eng mit der Gemeinschaftsinitiative `Wir Westerwälder` zusammen. Es geht uns darum, kleine, authentische und stimmungsvolle Genussangebote zu schaffen und Besuchern die eigenen Produkte wie auch die von interessanten Partnern vorzustellen. Wer möchte, plant danach seine eigene Landpartie, besucht die Anbieter und lernt dabei sicherlich viele neue gute Bezugsquellen für regionalen Genuss kennen“, macht sich Landrat Achim Hallerbach für die Naturgenuss-Regionalinitiative stark.

In diesem Sinne finden sich bei „Advent auf den Höfen“ in diesem Jahr gleich mehrere Termine zum Stichwort „Winzer“:

Weingut Martin Sturm aus Leutesdorf: 4.12. ein Wein – Lese – Adventsangebot am Abend, 5.12. und 6.12. die schon traditionelle Adventliche Weinverkostung,

Weingut Sebastian Schneider aus Bad Hönningen: am 19.12. eine kulinarische Glühwein-Wanderung mit einem Gastro-Vor Ort Partner in Bad Hönningen,

Weingut Peter Hohn aus Leutesdorf: am 19.12. entspannter Glühwein-Treff beim Winzer mit Plätzchen, Kaffee, Weinen aber auch leckerem vorm Grill,

Weingut Keune aus Rheinbreitbach: 5. und 6. 12 adventliches Wein-Event,

Weingut Rebenwächter aus Leutesdorf: nachmittägliches Angebot an gleich allen 4 Advents-Sonntagen,

Kay Weine aus Oberdollendorf: je ein Kultur- Angebot am Abend und ein Advents-Verkostungs-Nachmittag am 28.11. und 12.12.,

Weinbistro Marktwirtschaft aus Linz: neue, regionale Vinothek am Marktplatz an den 4 Advents-Wochenenden mit Winzer-Glühwein und einem Adventskalender, der in der Vinothek jeden Tag ein neues „Einkaufs-Türchen“ öffnet, „mit netten Angeboten und Rabatten“.

Größere Veranstaltungen mit mehreren Ausstellern finden sich beispielsweise bei Hof Ronig in Dattenberg (28. und 29.11.), Hof Scheffen in Hattert und Hofgut Salzberg in Steinebach (Wied) (beide 28.11.), beim Irmerother Milchbüdchen bei Buchholz und im Biohof Hachenburg (beide 5. und 6.12.), dem Butzelhof in Windhagen Hohn, (6.12.) dem Heinrichshof in Burglahr (13.12.), dem Flurhof in Bad Marienberg (19. und 20.12.) und der Teichanlage Kern in Oberelbert (20.12.)

„Kraut und Rüben“ in Ewighausen (29.11.) oder Demeterhof Schützenkamp in Birken-Honigsessen (4.12.) sind dagegen kleinere, aber auch stimmungsvolle und sehr familiäre Angebote.

Weitere Informationen zu allen einzelnen Veranstaltern, Terminen und Angeboten der Adventsaktion sind auf der Homepage der Initiative www.naturgenuss-partner.de zu finden.

Foto-Unterzeile: Die Produkte von Hof Ronig stehen am 1. Adventswochenende von 13 bis 18 Uhr im Mittelpunkt des adventlichen Stelldicheins in Dattenberg. Aber noch viele weitere schöne Angebote der Naturgenuss Netzwerkpartner wie beispielsweise Kultur im Advent im Weingut bei KAY Weine verteilen sich auf die vier Wochenenden vor Weihnachten. Darauf freuen sich mit Landrat Achim Hallerbach: (von links) Harald Schmillen (WFG) Irmgard Schröer (Naturpark), Kay Thiel und Katrin Sensenschmidt (Kay Weine), Marion Schmitz (Hof Ronig), Gabi Schmitz (Hof Ronig) und Jörg Hohenadl (WFG). Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied