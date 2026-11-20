Abt aus Maria Laach geht mit Zuhörern in Koblenz auf die Reise

Koblenz – Fast 100 Personen an einem ungemütlichen Novembertag noch einmal vor die Tür zu locken, schafft nicht jeder. Doch zahlreiche Menschen wollten Mauritius Wilde, Abt im Benediktiner Kloster Maria Laach, an diesem Abend im Klangsaal des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums erleben und erfahren, wie man den eigenen Mönch in sich selbst entdecken kann.

„Die Gästehäuser in Klöstern boomen“, berichtete Wilde. „Es gibt ein großes Bedürfnis, dem Mönch in mir Raum zu geben“, schließt er daraus, wobei er den Mönch als einen Archetyp versteht und auch Frauen Eigenschaften eines Mönchs in sich finden können. Als Rahmen seines Vortrags diente Wilde die Vita Benedicti von Gregor dem Großen aus dem 6. Jahrhundert. Dessen Überlieferungen über den Ordensgründer der Benediktiner übertrug er im Rahmen der Veranstaltungsreihe „katholisches Forum“ ins Hier und Jetzt und leitete daraus gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern Impulse für das eigene Leben ab. „Das Alleinsein kann ein Ort für die Begegnung mit Gott sein“, erklärte Wilde über das Lebenskonzept des Heiligen Benedikt, der eine Zeit lang in einer Höhle mit sehr eingeschränktem Kontakt zur Außenwelt lebte. In dieser Isolation gab es keine Möglichkeit der Kompensation. „Wir sind heutzutage darin geschult, zu kompensieren. Wir essen bei Stress, trinken Alkohol bei Einsamkeit oder gehen bei Frust shoppen.“ Benedikt konfrontierte sich jedoch mit seinen negativen Gefühlen und begegnete auch dem Teufel. „Wir lagern den Teufel gerne aus, schieben ihn weg, damit wir nicht sehen müssen, dass er in uns selbst ist“, beobachtete Wilde. Doch es gelte, auch negative Seiten anzuerkennen und diese vor Gott zu bringen.

Anekdoten aus seinem Leben, das ihn in verschiedene Länder außerhalb Europas führte, unterhielten der Abt das Publikum. „Es gibt in allen Religionen so etwas in der Art, also Leute, die etwas verrückt sind und sich ganz Gott hingeben wollen.“ Nach einer Austauschrunde empfahl der Abt: „Joggen, Natur, eine Kerze in einer Kirche entzünden – dass alles sind Höhlen, Zeiten und Orte, wo Sie bei sich und Gott sein können. Suchen Sie diese Orte und schützen Sie sie.“

Die letzte Veranstaltung im Rahmen des katholischen Forums für dieses Jahr findet am Montag, 7. Dezember um 19 Uhr statt. Zu Gast im Klangraum Gymnasiums (Zugang über Südallee, neben dem Parkhaus) ist Prof. Thomas Martin Schneider (Universität Koblenz), der über das Werk und das Leben des Kirchenlieddichters Paul Gerhardt berichten wird, und die Singschule Koblenz an der Liebfrauenkirche, die einige Chorale darbieten wird. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; eine Spende willkommen, und es ist keine Anmeldung notwendig.

Veranstalter des katholischen Forums sind: Bischöfliches Cusanus-Gymnasium, Katholische Erwachsenenbildung, Pastoraler Raum Koblenz, Universität Koblenz, Institut für Katholische Theologie und Vinzenz Pallotti University Vallendar.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen des katholischen Forums gibt es beim Pastoralen Raum Koblenz telefonisch unter Tel.: 0261-96355817 oder per E-Mail an koblenz@bistum-trier.de. (jf)