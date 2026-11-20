Die alte Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wird jährlich einer Sonderprüfung unterzogen, um ihre bereits eingeschränkte Betriebsfähigkeit bis zur Inbetriebnahme das aktuell in Bau befindlichen Neubaus aufrecht zu erhalten.

Die jüngsten Prüfungen haben Schäden aufgezeigt, die absehbar behoben werden müssen. Um eine Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden, gilt für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen, welche die Brücke auf Basis einer Ausnahmegenehmigung nutzen dürfen (z.B. Busse, Müllabfuhr etc.), ab sofort eine reduzierte Geschwindigkeit von 10 km/h in einem hierfür ausgeschilderten Bereich. Konkret geht es um den Auffahrtsbereich auf die Flusbrücke auf der Schlossseite.

Um die Schäden, die einen Stahlquerträger im Bereich der Übergangskonstruktion betreffen, zu beheben, werden im Laufe der kommenden Wochen Reparaturarbeiten notwendig sein. Hierfür wird eine Vollsperrung der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet werden müssen, die voraussichtlich in den Nachtstunden durchgeführt wird. Der genaue Termin für diese Arbeiten steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Stadtverwaltung Koblenz bittet um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und um Beachtung der neuen Regelung.

Bildunterzeile:

Im Auffahrtsbereich auf die Flussbrücke auf der Schlossseite muss auf der Pfaffendorfer Brücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Tempolimit eingerichtet werden. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz