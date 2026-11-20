Wildschweine sorgen an mehreren Stellen im Koblenzer Stadtgebiet für Probleme. An einigen Stellen werden sie durch unbedachtes Handeln der Anwohner zudem in Wohngebiete gelockt. Immer wieder entdeckt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen illegale Komposthaufen und Ablagerungen von Garten- und Küchenabfällen in öffentlichen Grünflächen. Was manche möglicherweise als praktische Entsorgungsmöglichkeit betrachten, kann erhebliche Folgen haben: Die Abfälle dienen Wildschweinen als zusätzliche Nahrungsquelle und ziehen zudem Ratten an.

Ein Beispiel dafür findet sich im Koblenzer Stadtteil Asterstein. In der Grünverbindung zwischen Lehrhohl und Stefan-Anders-Straße wurden offenbar an mehreren Stellen private Komposthaufen angelegt. Bei Pflegearbeiten stießen die Mitarbeiter des Eigenbetriebs dort unter anderem auf entsorgte Kürbisse und andere organische Abfälle.

Gerade am Asterstein ist die Wildschweinproblematik ohnehin erheblich. Die Tiere durchwühlen auf der Suche nach Nahrung die Grünflächen und richten dabei zum Teil beträchtliche Schäden an. Werden sie zusätzlich durch Küchenreste, Obst oder andere organische Abfälle angelockt, finden sie immer wieder einen Grund, in die betreffenden Bereiche zurückzukehren. Auch Ratten profitieren von dem zusätzlichen Nahrungsangebot.

Der Eigenbetrieb appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, keine Garten- und Küchenabfälle in öffentlichen Grünflächen abzulagern. Diese sind keine privaten Kompostierungsflächen. Gartenabfälle gehören auf den eigenen Kompost oder in die dafür vorgesehenen Entsorgungssysteme, Küchenreste in die Biotonne.

Um die Situation am Asterstein langfristig zu verbessern, sind darüber hinaus größere Freistellungsarbeiten in den betroffenen Bereichen vorgesehen. Aktuell finden die Wildschweine im Brombeer-Dickicht hier noch Schutz und sichere Ruheplätze.

Bildunterzeilen:

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bittet darum, keine Garten- und Küchenabfälle in den Grünflächen am Asterstein zu entsorgen. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz

Wildschweine fühlen sich im Dickicht der Grünverbindung zwischen Lehrhohl und Stefan-Anders-Straße sichtlich wohl. Nun sollen Flächen freigestellt werden. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz