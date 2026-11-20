Stadt Neuwied bietet neue „Koffer der Kinderrechte“ für Kitas und Grundschulen an

Wie können Kinder mitentscheiden? Welche Rechte haben sie und was können sie tun, wenn jemand ihre Grenzen nicht respektiert? Mit den neuen „Koffern der Kinderrechte“ möchte die Stadt Neuwied als Kinderfreundliche Kommune solche Fragen spielerisch in Kitas und Grundschulen aufgreifen. Das eigens zusammengestellte Angebot können Einrichtungen ab sofort für bis zu sechs Wochen kostenlos beim städtischen Kinder- und Jugendbüro ausleihen. Ein Koffer richtet sich an Kindertagesstätten, der andere an Grundschulen.

Bilderbücher, Spiele, Puzzles, Bildkarten, Lieder und weitere Materialien laden dazu ein, über Kinderrechte ins Gespräch zu kommen. Pädagogische Fachkräfte können sie im Morgenkreis, im Unterricht oder bei Projekttagen einsetzen. Beide Koffer enthalten zudem eine Handreichung mit Anleitungen und Projektideen. Mit dabei ist auch Kiri, der Kinderrechte-Reporter der Stadt Neuwied. Der Pfau begleitet als Handpuppe die Arbeit mit den Koffern, stellt Fragen und regt zum Mitmachen an. Kitas und Schulen können ihm anschließend Bilder, Geschichten und Berichte über ihre Projekte schicken. Daraus sollen künftig Beiträge für „Kiris News“ entstehen, die zeigen, wie junge Menschen ihre Rechte im Alltag erleben.

„Viele Kinder wissen gar nicht, dass sie eigene Rechte haben. Und auch Erwachsene verbinden mit Kinderrechten häufig vor allem Schutz und Hilfe in schwierigen Situationen. Dabei betreffen Kinderrechte nahezu alles, was Kinder täglich erleben – vom Mitbestimmen beim Spielen über den respektvollen Umgang miteinander bis hin zu Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen“, erklärt Sonja Jensen, Koordinatorin der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied. „Kinderrechte müssen nicht nur erklärt, sondern auch von Erwachsenen im Alltag gelebt werden.“

Der Jugendbeirat, Projekte zur Gestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen sowie „Check dein Viertel“ zeigen bereits, wie Neuwied junge Menschen an Entscheidungen beteiligt. Die neuen Koffer ergänzen diese Angebote und leisten einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung. Die Materialien eignen sich auch für die jährliche Woche der Kinderrechte in Rheinland-Pfalz.

Wer einen Koffer ausleihen möchte, wendet sich einfach per E-Mail an sjensen@neuwied.de und gibt dabei Einrichtung, Ansprechperson, Kontaktdaten sowie den gewünschten Zeitraum an. Weitere Informationen stehen unter www.up2date-neuwied.de/koffer-der-kinderrechte-0.