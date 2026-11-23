Lesung und Gespräch mit Manuel Scheidegger am Mittwoch, 25. November 2026, im dasKREATOP

Wie können wir mit Unsicherheit umgehen und trotzdem gemeinsam Entscheidungen treffen? Welche Bedeutung haben Zuhören, Fehlerkultur und eigenständiges Denken für eine lebendige Demokratie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Manuel Scheidegger in seinem Buch „Die Zukunft der Intelligenz. Warum wir dümmer klüger wären“. Am Mittwoch, 25. November 2026, ist er zu einer Lesung und einem Gespräch beim Verein dasKREATOP zu Gast. Die durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Veranstaltung findet im Rahmen der Koblenzer Wochen der Demokratie statt.

Scheidegger versteht Unsicherheit und Nichtwissen nicht als Schwäche. Im demokratischen Austausch kommt es darauf an, die eigene Position hinterfragen und andere Perspektiven zulassen zu können. Demokratie lebt nicht davon, dass einzelne Menschen immer wissen, was richtig ist. Sie entsteht, wenn unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame Lösungen ausgehandelt werden.

In seinem Buch setzt sich Scheidegger auch mit der Fixierung auf Klugheit und Perfektion auseinander. Für den gesellschaftlichen Dialog bedeutet das: Es geht nicht darum, andere zu übertrumpfen oder stets recht zu behalten. Eine tragfähige Fehlerkultur gehört ebenso dazu. Wer Fehler eingesteht und korrigiert, schafft Raum für Lernen und Verständigung.

Auch eigenständiges Denken ist ein Thema des Abends. Angesichts von Künstlicher Intelligenz und Desinformation wird es wichtiger, Informationen zu prüfen und sich eine eigene Meinung zu bilden, statt Antworten ungeprüft zu übernehmen.

„Manuel Scheidegger hat dasKREATOP während seiner Entstehung eng begleitet. In seinem Werk und in unserem Engagement für die kulturelle Stadtentwicklung sehen wir wichtige Berührungspunkte: Unsicherheiten auszuhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine offene Fehlerkultur zu pflegen und unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen, gehört zu unserem Selbstverständnis. Wir freuen uns, Manuel Scheidegger wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Muriel Brandes, Vorsitzende des Vereins dasKREATOP.

Termin: Mittwoch, 25. November 2026, 19:00 Uhr

Ort: dasKREATOP, Löhrstraße 113, 56068 Koblenz (im Rahmen des Demokratieladens)

Anlass: Koblenzer Wochen der Demokratie

Zum Autor:

Manuel Scheidegger, geb. 1981, studierte Philosophie und Szenische Künste. Er ist Gründer von »Argumented R