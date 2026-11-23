Hochschule und Universität erhalten rund 185.000 Euro, Birtel und Rünz freuen sich über Erfolg

Koblenz. Die Hochschule Koblenz und die Universität Koblenz erhalten vom Land Rheinland-Pfalz zusätzliche Mittel, um die Informationssicherheit ihrer IT-Infrastruktur zu stärken. Die Hochschule bekommt 89.774 Euro, die Universität 94.916 Euro. Darüber freuen sich die Landtagsabgeordneten Andreas Birtel und Philip Rünz ganz besonders. Beide hatten sich in Mainz gezielt dafür eingesetzt, dass die Koblenzer Hochschulstandorte bei dem Förderprogramm des Landes zum Zug kommen.

„Hochschulen arbeiten mit sensiblen Forschungsdaten und mit den persönlichen Daten tausender Studierender und Beschäftigter. Damit geraten sie immer häufiger ins Visier von Cyberkriminellen. Dass sich unser Einsatz für Koblenz gelohnt hat, freut mich sehr. Das ist eine gute Nachricht für den gesamten Wissenschaftsstandort“, erklärt Philip Rünz, Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU-Koblenz, der in der CDU-Landtagsfraktion zugleich Sprecher für Cybersicherheit ist. Auch Andreas Birtel sieht in der Förderung ein wichtiges Signal: „Gute Lehre und erfolgreiche Forschung brauchen eine sichere digitale Grundlage. Wir haben uns gemeinsam dafür starkgemacht, dass Koblenz hier berücksichtigt wird, und sind froh, dass das gelungen ist.“

Mit dem Geld wollen beide Einrichtungen ihre Schutzmaßnahmen deutlich ausbauen. Die Hochschule Koblenz plant unter anderem sichere Kommunikationswege für Not- und Krisenfälle, eine hardwarebasierte Mehr-Faktor-Authentisierung sowie Sicherheitsanalysen und Penetrationstests. Hinzu kommen Schulungen für das IT-Personal, ein zentrales Sicherheitsmonitoring und eine verbesserte Offline-Datensicherung für große Forschungsdatenbestände. Die Universität Koblenz baut gemeinsam mit einem spezialisierten Dienstleister ein Security Operations Center auf, das ihre Systeme rund um die Uhr überwacht und bei Angriffen schnell reagieren kann. Gleichzeitig wird eigenes Fachpersonal für diese Aufgaben qualifiziert.

Die Mittel stammen aus dem Innovationsfonds des Landes im Rahmen des Zukunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“. Landesweit stehen bis Ende 2027 insgesamt bis zu 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, um die staatlichen Hochschulen bei der Umsetzung der Basisabsicherung nach dem IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu unterstützen. Grundlage ist die im Januar 2025 unterzeichnete Landesstrategie zur Erhöhung der Informationssicherheit an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Birtel und Rünz kündigten an, das Thema auch weiterhin eng zu begleiten.

Bildunterzeile: Die Universität Koblenz und die Hochschule Koblenz erhalten vom Land zusammen rund 185.000 Euro, um ihre IT-Infrastruktur besser vor Cyberangriffen zu schützen.

Foto: Henry Blomenkemper