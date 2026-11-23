Am Freitag, 27. November, lädt die Stadtbibliothek Koblenz alle Kids zum Basteln winterlicher Klangmonster und Tiere ein.

Aus bunten Waschlappen, Füllwatte, Filz, Pompons und kleinen Glöckchen können die Kinder eigene Klangmonster, Tiere oder Fabelwesen gestalten. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Mit verschiedensten Materialien entstehen individuelle Figuren, die durch die eingearbeiteten Glöckchen sogar Geräusche machen.

Das offene Kreativangebot findet von 14 bis 17 Uhr im EG der Stadtbibliothek im Forum Confluentes statt. Es wird vom KreARTiv-Atelier Neuwied begleitet.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz angeboten. Sie richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, jüngere Kinder können in Begleitung ihrer Eltern teilnehmen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.