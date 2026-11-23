Ein Baum als langfristiges, nachhaltiges Geschenk: In Koblenz ist das seit Ende 2023 mittlerweile möglich. Die Stadtverwaltung Koblenz bietet hier unweit des Rittersturzes im Stadtwald einen eigenen Jubiläums- und Hochzeitswald an. „Die Nachfrage ist groß und es werden Bäume etwa zur Hochzeit, Geburt, zum Jubiläum oder einfach als bleibendes Zeichen gepflanzt“, verrät Miriam Rosenbach.

Zwei Mal im Jahr wird im Stadtwald die Pflanzaktion von ihr als städtische Försterin gemeinsam mit ihrem Kollegen Marc Brombach angeboten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 Euro pro Baum. „Hiervon wird die Pflanzung, Pflege und Sicherung des Baumes langfristig gewährleistet“, erklärt Marc Brombach.

Wer außerdem noch eine individuelle Tafel für eine Widmung angebracht bekommen möchte, kann diese zusätzlich bei den städtischen Förstern mitbestellen. Bei der jüngsten Herbstpflanzaktion wurden so insgesamt zehn Bäume gepflanzt, unter denen Elsbeere, Speierling, Esskastanie, Traubeneiche und Roteiche den Weg in den Waldboden gefunden haben.

Im Jahr 2027 wird es wieder zwei Pflanzaktionen geben, am Freitag, 9. April, und Freitag, 22. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung und weitere Information per E-Mail an miriam.rosenbach@wald-rlp.de

Bildunterschrift:

Zehn Bäume brachten die Teilnehmenden und Baumpatinnen sowie -paten bei der jüngsten Pflanzaktion im Koblenzer Stadtwald in den Boden. Foto: Marc Brombach/Stadt Koblenz