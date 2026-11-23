Der berufsbegleitende Lehrgang an der Volkshochschule (vhs) Koblenz zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im Bereich Hauswirtschaft (Kursnummer: 5.0802) bietet eine Chance für alle, die seit mehr als viereinhalb Jahren im hauswirtschaftlichen Bereich (z. B. in einer Kita oder einem Pflegeheim) arbeiten, bisher aber keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.

Der Lehrgang deckt alle relevanten Lernfelder der Hauswirtschaft ab und verbindet Theorie mit praxisnahen Anwendungen. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem die Reinigung, die Zubereitung von Speisen und der Service, Ernährungslehre sowie wichtige Aspekte zu Hygiene, Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Ziel des Lehrgangs ist die Teilnahme an der Abschlussprüfung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten die Teilnehmenden den anerkannten Berufsabschluss als Hauswirtschafterin oder Hauswirtschafter.

Der Lehrgang startet am Montag, 11. Januar 2027, und erstreckt sich über einen Zeitraum von rund zehn Monaten. Er findet immer montags und mittwochs jeweils von 17 bis 21 Uhr statt. Der Unterricht wird teilweise in Präsenz und teilweise online durchgeführt.

Die Gebühr beträgt bei mindestens zehn Teilnehmenden 1225 Euro und bei acht oder neun Teilnehmenden 1425 Euro. Eine Ratenzahlung ist möglich.