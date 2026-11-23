Erster 24-Stunden-Warnstreik der laufenden Tarifbewegung im Koblenzer Industriegebiet setzt unüberhörbares Zeichen für sichere Arbeitsplätze, Standorte und faire Entgelte

Mit einem Sternmarsch durch das Koblenzer Industriegebiet und einer zentralen Kundgebung am Messeplatz haben heute weit mehr als 1.500 Beschäftigte von ZF, Stabilus, Novelis und Deloro Wear Solutions den Auftakt des 24‑Stunden‑Warnstreiks in Koblenz gesetzt. Bereits Anfang November hatten rund 800 Beschäftigte bei einem ersten Sternmarsch den Beginn der Warnstreikwelle in der Region markiert. Mit dem heutigen ganztägigen Warnstreik erreicht die Tarifauseinandersetzung nun die nächste Eskalationsstufe und einen vorläufigen Höhepunkt.

Die Belegschaften hatten sich in Mitgliedervoten zuvor mit überwältigender Mehrheit für 24‑Stunden‑Warnstreiks ausgesprochen. Hintergrund der Aktionen sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sowie die Forderungen der Arbeitgeber nach weitreichenden Eingriffen in tarifliche Leistungen und Schutzstandards.

„Heute haben die Beschäftigten aus dem Koblenzer Industriegebiet eindrucksvoll gezeigt, dass sie bereit sind, für ihre Interessen einzustehen. Es geht längst nicht mehr nur um eine faire Entgelterhöhung. Es geht um die Zukunft unserer Industrie, um sichere Arbeitsplätze und darum, dass tarifliche Schutzstandards nicht ausgehöhlt werden“, erklärte Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz. „Wer von den Beschäftigten täglich Leistung, Flexibilität und Engagement verlangt, darf sie nicht gleichzeitig mit Kürzungsforderungen und Angriffen auf Tarifverträge konfrontieren. Die heutige Beteiligung ist ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, endlich ernsthaft nach Lösungen zu suchen.“

Auf der Kundgebung machten auch Betriebsratsvorsitzende und betriebliche Interessenvertretungen aus dem Koblenzer Industriegebiet deutlich, warum sie die Position der Arbeitgeber ablehnen.

Für die Beschäftigten von ZF verwies Betriebsratsvertreter Erdal Tahta darauf, dass die Probleme der Branche nicht auf zu hohe Lohnkosten zurückzuführen seien. Stattdessen brauche es verbindliche Zukunftskonzepte, Investitionen und verlässliche Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung. „Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Lösungen möglich sind, wenn Arbeitgeber, Betriebsrat und IG Metall gemeinsam Verantwortung übernehmen.“ so Erdal Tahta, Betriebsratsvorsitzender bei ZF in Koblenz und zugleich Ortsvorstandsmitglied der IG Metall Koblenz. „Die Lohnkosten sind bei uns nur ein minimaler Teil der Kosten. Das eigentliche Problem sind steigende Materialkosten, Zölle und Managementfehler der Vergangenheit. Die Probleme können nur durch Investitionen in zukunftsfähige Produkte gelöst werden. Die Beschäftigten sind nicht bereit, jetzt für Fehlentscheidungen des Managements zu bezahlen.“

Auch bei Stabilus sehen die Beschäftigten die Forderungen der Arbeitgeber kritisch. Oliver Kisters, Betriebsratsvorsitzender bei Stabilus Koblenz und Ortsvorstandsmitglied der IG Metall Koblenz, macht deutlich: „Die 40-Stunden-Woche hilft uns sicher nicht, wenn nicht einmal Arbeit für alle Beschäftigten mit 35 Wochenstunden da ist. Sollen wir dann etwa noch mehr Kolleginnen und Kollegen entlassen.“ Kisters nimmt auch die Politik mit in die Verantwortung: „Dass die Arbeitgeber über hohe Krankenstände klagen und die Politik gleichzeitig den Kündigungsschutz lockern will, sind zwei Seiten einer Medaille. Es geht darum die Kosten der Krise auf dem Rücken der Schwächsten auszutragen.“ Zukunft werde auch mit der aktuellen Sozialpolitik und vor allem den Rentenplänen der Regierung gesichert. „Stabilus baut Personal ab, aber aktuell vor allem darüber, dass Älteren ein Übergang in die Rente – oft die nach mindestens 45 Beitragsjahren – ermöglicht wird. Unser Ziel kann doch nicht sein, zukünftig die jungen Fachkräfte aus den Betrieben zu entlassen. Wer das macht, sichert nicht die Zukunft, sondern verspielt sie. Zukunftssicherung wird nicht dadurch erreicht, dass Beschäftigte entlassen werden oder dadurch, dass sie Investitionen selbst finanzieren und auf tarifliche Ansprüche verzichten. Notwendig sind vielmehr Innovationen, langfristige Standortperspektiven und ein klares Bekenntnis zu den Arbeitsplätzen in der Region.“

Dass die aktuelle Tarifbewegung nicht nur Betriebe in wirtschaftlich schwierigen Situationen betrifft, verdeutlichte Dirk Schori, Betriebsratsvorsitzender bei Deloro Wear Solutions und Mitglied der Tarifkommission der IG Metall. Sein Appell an die Arbeitgeber lautet: „Zeigt am Verhandlungstisch, dass ihr als Arbeitgeber fähig seid tragfähige Lösungen zu entwickeln. Wer stattdessen auf Provokationen und die Schwächung tariflicher Standards setzt, erzielt keinen Kompromiss, sondern verschärft und eskaliert den Konflikt unnötig.“

Trotz mehrtägiger Betriebsschließung durch den Arbeitgeber zeigten sich auch die Beschäftigten von Kalzip in Koblenz solidarisch. Marco Horn, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Kalzip in Koblenz und Vertrauensmann der IG Metall Koblenz: „Gegen Angriffe auf tarifliche Errungenschaften können wir uns als Belegschaften aller Betriebe nur gemeinsam wehren.“ Auch Kalzip gehört zu den Betrieben, in denen die Auftragslage sehr gut ist. „Die Kolleginnen und Kollegen bei Kalzip hatten sich bereits auf den 24-Stunden-Warnstreik vorbereitet. Sollte es nötig sein, stehen wir weiter bereit.“

Für die Beschäftigten von Novelis betonte Betriebsratsvorsitzender Denis Hammer, dass die Kolleginnen und Kollegen ein ordentliches Angebot erwarten, das Reallohnverluste verhindert und sie angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Gerade dort, wo Unternehmen erfolgreich wirtschaften, müsse auch eine Beteiligung der Beschäftigten am Unternehmenserfolg selbstverständlich sein. „In der Krise sollen die Beschäftigten herangezogen werden, aber wenn gute Gewinne erwirtschaftet werden, wollen die Unternehmen die Rendite allein einstreichen. Das geht nicht.“ so Denis Hammer, Betriebsratsvorsitzender bei Novelis in Koblenz und auf Arbeitnehmerseiten für die IG Metall an den Tarifverhandlungen beteiligt. „Die Arbeitgeber argumentieren, dass sie die Rendite für Investitionen bräuchten. Die Realität sieht anders aus. Investiert wird aktuell trotz guter Rendite nicht in neue Produkte und neue Technologien.“ Die große Beteiligung am 24-Stunden-Warnstreik zeige zudem, dass die Belegschaften bereit seien, den Druck bei Bedarf weiter zu erhöhen.

Sebastian Hebeisen, Regionsgeschäftsführer des DGB für die Region Koblenz, weitet den Blick: „Das was in der Tarifbewegung der Metall- und Elektroindustrie passiert, strahlt auch auf andere Bereiche aus. Deshalb ist der aktuelle Arbeitskampf so entscheidend. Auf vielen Ebenen werden gerade soziale Errungenschaften angegriffen, für die Beschäftigte über Generationen gekämpft, demonstriert und gestreikt haben. Deshalb ist es entscheidend gemeinsam und solidarisch zu zeigen, dass wir Angriffe auf Tarifverträge, Einkommen und Mitbestimmung nicht akzeptieren werden.“

„Die Arbeitgeber haben es in der Hand, weitere Eskalationen zu verhindern“, sagte Ali Yener abschließend. „Die Kolleginnen und Kollegen haben heute gezeigt, wie ernst es ihnen ist. Jetzt erwarten sie Bewegung am Verhandlungstisch und ein Angebot, das Respekt vor ihrer Leistung ausdrückt und Perspektiven für die Zukunft schafft.“

In der kommenden Woche folgen weitere 24-Stunden-Warnstreiks in den ausgewählten Betrieben im Westerwald und im Rhein-Lahn-Kreis.