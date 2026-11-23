Am Freitag, 20. November, hat das Oberlandesgericht Koblenz mitgeteilt, dass das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Koblenz im Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt nunmehr rechtskräftig ist. Damit kann die Stadt Koblenz das Gebäude, das sie im Jahr 2005 verkauft hatte, gegen Zahlung des ursprünglichen Kaufpreises vom bisherigen Eigentümer zurückerwerben.

„Mit der nunmehr rechtskräftigen Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für die Koblenzer Altstadt erreicht. Wir freuen uns sehr, dass unsere Rechtsaufassung vor Gericht bestätigt wurde und die Stadt Koblenz das Münzmeisterhaus zum ursprünglichen Verkaufspreis zurückkaufen kann. Damit haben wir die Entwicklung dieses wichtigen Gebäudes im Herzen von Koblenz in Zukunft wieder in der eigenen Hand“, freut sich Oberbürgermeister David Langner.

Das Landgericht Koblenz hatte den derzeitigen Eigentümer der „Alten Münz“ mit Urteil vom 29. Januar 2026 dazu verurteilt, das Eigentum an dem historischen Münzmeisterhaus an die Stadt zurückzuübertragen. Die Stadt war nach Ansicht des Gerichts seinerzeit wirksam von dem mit dem Eigentümer geschlossenen Kaufvertrag zurückgetreten. Gegen die Entscheidung des Landgerichts hatte der Eigentümer Berufung vor dem Oberlandesgericht Koblenz eingelegt. Am 19. November hat er nun nach Angaben des Oberlandesgerichts seine Berufung zurückgenommen.

Nach der Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils will die Stadtverwaltung Koblenz nun die weiteren Schritte zur Rückübertragung des Münzmeisterhauses in die Wege leiten, um es zukünftig wieder einer Nutzung zuzuführen. So ist das Münzmeisterhaus beispielsweise bereits in die Planungen hinsichtlich des Bundessondervermögens miteinbezogen worden – nicht ohne Grund, wie Oberbürgermeister David Langner sagt: „Dieses Gebäude spielt für die Altstadt eine große Rolle und soll wieder ein Schmuckstück werden.“

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Das Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt kann die Stadtverwaltung Koblenz nach einem rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Koblenz nun wieder zurückkaufen. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz