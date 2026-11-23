Der neu gestaltete Rundweg ist bis zum 10. Januar 2027 fast täglich geöffnet

Mit einer Premierenfeier in der UNESCO Welterbestätte Festung Ehrenbreitstein hat der Christmas Garden Koblenz den Start in seine sechste Saison gefeiert. Für das Publikum ist der neu gestaltete Rundweg bereits seit dem 19. November 2026 geöffnet.

Pascal Güttler (Projektleiter des Christmas Garden Koblenz von der I-Motion GmbH), Oliver Vordemvenne (Geschäftsführer der I-Motion GmbH), Dr. Heike Otto (Generaldirektorin der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz), sowie Professor Dr. Andreas Schmauder (Direktor des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein und des Landesmuseums Koblenz) begrüßten die rund 200 geladenen Premierengäste mit festlichen Ansprachen bei Glühwein und Punsch.

Mehr Licht zum Mitmachen

Die diesjährige Ausgabe setzt stärker auf Lichtinstallationen, bei denen die Gäste selbst aktiv werden können. Neu ist der Weihnachtliche Lichtspielplatz, auf dem Besucherinnen und Besucher über Buzzer selbst ins Geschehen eingreifen können. Sie können die großen Projektionen auf den Festungsmauern darüber steuern und individuell beeinflussen. Weitere Höhepunkte sind die Wichteldisco, in der eine animierte Wichtel-DJ für die passende Weihnachtsstimmung sorgt, und die Planetarische Welt, eine farbenprächtig leuchtende galaktische Szenerie.

Der Rundweg ist rund zwei Kilometer lang und mit 30 Lichtinstallationen inszeniert. Mit gemütlichem Schlendern und einem Besuch im GastroVillage für Waffeln und Glühwein, werden daher ca. 2h Besuchszeit empfohlen. Das audiovisuelle Gesamtkonzept stammt vom Kreativteam der Christmas Garden Deutschland GmbH. Alle Musikstücke und das Sounddesign hat der Komponist Burkhard Fincke eigens für den Christmas Garden Koblenz geschaffen.

Stimme aus der Festung

Professor Dr. Andreas Schmauder, Direktor des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein und des Landesmuseums Koblenz, sagte bereits im September: „Die illuminierte Festung mit ihrem attraktiven Trail ist aus dem Jahresprogramm der Festung nicht mehr wegzudenken.“

Programm für Familien

An fünf Familientagen gibt es vergünstigte Tickets: am 25. November sowie am 2., 9. und 16. Dezember 2026 und am 6. Januar 2027 werden Familientickets schon ab 39,95 angeboten. An ausgewählten Terminen präsentiert

Fotos: Stefan Hegenberg