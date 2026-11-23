Koblenz-Rauental. Der CDU-Ortsverband Moselweiß/Rauental/Goldgrube unter dem Vorsitz von Yvonne Früh, lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Ortsbegehung mit der Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, Dr. Dagmar Kranz, ein. Mit dabei ist auch Philip Rünz, Landtagsabgeordneter. Der Rundgang findet statt am Samstag, den 05.12. um 10.00 Uhr. Treffpunkt ist der Kirchenvorplatz der St.-Elisabeth-Kirche im Rauental.

Von der Kirche aus führt der Weg zur Freiherr-vom-Stein-Schule bis zum Moselufer und wieder zurück zum Kirchenvorplatz der St.-Elisabeth-Kirche. Insgesamt sind rund 90 Minuten eingeplant. Unterwegs bleibt ausreichend Gelegenheit, aktuelle Themen und Projekte im Stadtteil anzusprechen und direkt mit der Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen.

„Niemand kennt die Stärken und Baustellen unserer Stadtteile so gut wie die Menschen, die hier leben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich Bürgermeisterin Dr. Kranz die Zeit nimmt, gemeinsam mit uns und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort genau hinzuschauen“, so Früh.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und bitten um Anmeldung per E-Mail an info@cdu-koblenz.de oder telefonisch unter 0261 37098.