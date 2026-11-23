Fortsetzung des Programms an Heinrich-Heine Realschule plus und Alice-Salomon-Schule Neuwied ist gesichert – Förderzusage steht

Kreis Neuwied. Die Förderzusage steht, die Fortsetzung des Programms „Jobfux“ an der Heinrich-Heine Realschule plus und an der Alice-Salomon-Schule Neuwied ist gesichert. Das geht aus der Förderzusage des Europäischen Sozialfonds und des Landes Rheinland-Pfalz hervor.

„In unserem Landkreis Neuwied wird das Programm `Jobfux´ zur Unterstützung Jugendlicher bei der Berufswahl seit längerer Zeit mit Erfolg umgesetzt. Da ist es konsequent, dass die erneute Förderung die weitere Nutzung des `Jobfux´ auch im Schuljahr 2026/2027 möglich macht. Wir als Landkreis stellen dazu ebenfalls kommunale Mittel bereit und schätzen uns glücklich, dass die weitere Finanzierung wie gehabt vom zuständigen Arbeitsministerium des Landes und den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) übernommen wird. Die verlässliche Umsetzung sehen wir durch das bewährte Finanzierungsmodell der ESF+-Projekte als gesetzt an“, freut sich Landrat Achim Hallerbach über die Förderzusage und dankt der Landesregierung.

Der „Jobfux“ ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Jugendliche beim Übergang von der Schule in Ausbildung oder Beruf. Im Landkreis Neuwied wird das Projekt seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Jugendberatungszentrum (JBZ) umgesetzt und vom Land Rheinland-Pfalz, dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) sowie dem Landkreis finanziert. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 der Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied sowie an Schülerinnen und Schüler der Berufsreifeklassen der berufsbildenden Alice-Salomon-Schule.

Zu den Aufgaben des „Jobfux“ gehört die individuelle Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern. Dabei unterstützt der „Jobfux“ junge Menschen bei der Suche nach geeigneten Praktikums- und Ausbildungsplätzen und begleitet sie im gesamten Bewerbungsprozess. Hierzu zählen unter anderem das Erstellen von Bewerbungsanschreiben und Lebensläufen sowie die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche.

Darüber hinaus berät der „Jobfux“ Eltern und Erziehungsberechtigte bei Fragen rund um die berufliche Orientierung ihrer Kinder. Während Praktikumsphasen steht er den Jugendlichen unterstützend zur Seite und begleitet sie bei Bedarf. Zudem vermittelt der „Jobfux“ bei weiter-gehendem Unterstützungsbedarf an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Tätigkeit ist die enge Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, der Agentur für Arbeit sowie weiteren Netzwerkpartnern, um den Übergang von der Schule in Ausbildung oder Beruf bestmöglich zu gestalten.

Das Ziel ist, junge Menschen möglichst direkt in eine Ausbildung oder eine andere passende berufliche Perspektive zu begleiten und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Dabei arbeitet der „Jobfux“ sehr praxisnah und individuell – oft über einen längeren Zeitraum hinweg.

Im Schuljahr 2025/2026 begleitete der „Jobfux“ 50 Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Für 96 Prozent konnten konkrete Anschlussperspektiven geschaffen und die berufliche Orientierung gestärkt werden: 8 Jugendliche starteten eine betriebliche Ausbildung, 3 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 34 wechselten in weiterführende schulische oder berufliche Bildungswege und 3 in berufliche Fördermaßnahmen.

Über die Förderzusage des Europäischen Sozialfonds und des Landes freut sich ebenfalls der Erste Kreisbeigeordneter Philipp Rasbach: „Der Übergang von der Schule in das Berufsleben ist eine entscheidende Weichenstellung für junge Menschen. Mit dem `Jobfux´ schaffen wir ein verlässliches Unterstützungsangebot, das auf individuelle Begleitung setzt, Orientierung gibt und Perspektiven eröffnet. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit, zur Fachkräftesicherung und zur sozialen Entwicklung unseres Landkreises“, so Philipp Rasbach. Jeder Mensch, der seinen passenden beruflichen Weg finde, sei ein Gewinn für sich selbst und die Gesellschaft. Der „Jobfux“ im Landkreis Neuwied ist Teil der regionalen Unterstützungsstruktur. Unter anderem besteht eine enge Kooperation mit der Jugendberufsagentur Plus.