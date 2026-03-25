Das Mittelrhein-Museum zeigt in der Sonderausstellung „Koblenz wird modern. Die Kunst der 1920er Jahre“ eine beeindruckende Auswahl grafischer Arbeiten. Dies nimmt der Workshop „Faszination Zeichnung“ zum Anlass, um unter der künstlerischen Leitung von Andreas Bruchhäuser den Kreativfokus interessierter Kunstfreundinnen und Kunstfreunde auf die Vielfalt des Genres zu lenken. Von Samstag bis Sonntag, den 9. bis 10. Mai, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die älteste Form der Kunst – die Zeichnung – näher kennenzulernen. Sie markiert die frühesten Anfänge menschlicher Kulturgeschichte und verleiht seither lebensweltlichen und ästhetischen Zusammenhängen ihre spezifische Gestalt. Hieran knüpft der Workshop an und vermittelt, auf welche Weise verschiedene Materialien wie Kohle, Bleistift, Kreide und Pastell auf welchem Papier verwendet werden, um einen bestimmten Gegenstand zeichnerisch umzusetzen.

Faszination Zeichnung

Workshop mit Andreas Bruchhäuser

Sa – So, 09. – 10.05.2026 | jew. 11:00 – 17:00 Uhr

Mindestteilnehmerzahl: 5

Kosten, inkl. Museumseintritt und Material: 150,- €

Anmeldeschluss: Mo, 04.05.2026

Anmeldungen werden an der Museumskasse telefonisch (0261 129-2520) oder per E-Mail ( mrm-kasse@stadt.koblenz.de ) entgegengenommen.

Bild: Hans Dornbach l Garten von Versailles l 1909 l Bildrecht: Mittelrhein-Museum l Repro: Thomas Hardy