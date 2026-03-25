Das Bibliotheksteam und die Vorleserin Andrea heißen am Donnerstag, 26. März alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde willkommen.

Diesmal wird „Das Mond-Ei“ von Salah Naoura vorgelesen.

Pah, Osterhasen! – So was gibt es jawohl nicht! Aber außerirdische Weltraumhasen mit Antennenhelmen – die gibt es. Und darum fliegt Hasenmädchen Henriette, ihres Zeichens Sternenforscherin und Weltallkennerin, mit Opa Erwins roter Rakete zum fernen Planeten der Hasen. Ob sie dort herausfindet, wie das mit den Ostereiern wirklich funktioniert?

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.